29.11.2018, 12:55

ГОСЭКЗАМЕНЫ 2018: В каких школах лучше всего сдали эстонский и математику

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Уровень знания эстонского как второго значительно улучшился!
rus.delfi.ee
EST
Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksamFoto: Tiit Blaat

Сегодня опубликовали результаты госэкзаменов гимназий Эстонии. В прошлом году занимавшая первое место как по математике, так и по эстонскому языку Таллиннская реальная школа в одной из категорий утратила свое лидерство. По математике теперь на первом месте ученики Нарвского языкового лицея.

Как передает rus.err.ee, председатель правления фонда Innove Биргит Лао, комментируя проанализированные результаты госэкзаменов, сказала ERR, что уровень знания эстонского языка учениками с другим родным языком в последние годы вырос до самого высокого уровня.

"Приятно отметить, что уровень владения эстонским языком учеников, родным языком которых является другой язык, значительно улучшился. Они в большинстве своем достигли уровня В, который считается продвинутым уровнем. Это самый лучший результат за все годы. Уровень владения языком среди нашей молодежи растет, и это хорошая новость", — сказала Лао.

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По ее словам, уровень вырос более, чем на 7%, что является большим скачком, и более 60% экзаменуемых достигли уровня В2.

В качестве другого положительного изменения Лао отметила то, что у молодежи стали лучше знания по математике: "Число тех, кто сдал расширенный экзамен по математике на максимальный балл, по сравнению с предыдущим годом было в четыре раза больше".

Еще одной положительной тенденцией в анализе результатов госэкзаменов стало то, что выпускники стали выбирать не только английский язык как иностранный: "Все больше в качестве экзамена по иностранному языку выбирают не только английский, но и другие языки, например, французский, немецкий, финский и русский. Есть и такие выпускники гимназий, которые способны сдать два или три экзамена по иностранному языку. Для молодых людей знание языков является приоритетом и это подтверждается на экзаменах по языку".

Эстонский язык (как родной)

Математика ("узкий" экзамен)

Математика ("широкий" экзамен)

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