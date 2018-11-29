ГОСЭКЗАМЕНЫ 2018: В каких школах лучше всего сдали эстонский и математику

Как передает rus.err.ee, председатель правления фонда Innove Биргит Лао, комментируя проанализированные результаты госэкзаменов, сказала ERR, что уровень знания эстонского языка учениками с другим родным языком в последние годы вырос до самого высокого уровня.

"Приятно отметить, что уровень владения эстонским языком учеников, родным языком которых является другой язык, значительно улучшился. Они в большинстве своем достигли уровня В, который считается продвинутым уровнем. Это самый лучший результат за все годы. Уровень владения языком среди нашей молодежи растет, и это хорошая новость", — сказала Лао.

По ее словам, уровень вырос более, чем на 7%, что является большим скачком, и более 60% экзаменуемых достигли уровня В2.

В качестве другого положительного изменения Лао отметила то, что у молодежи стали лучше знания по математике: "Число тех, кто сдал расширенный экзамен по математике на максимальный балл, по сравнению с предыдущим годом было в четыре раза больше".