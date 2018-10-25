25.10.2018, 17:42

Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

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Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja
Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetajaFoto: Priit Simson

Госдума РФ ратифицировала на заседании в четверг три соглашения, которые направлены на развитие программ приграничного сотрудничества с Германией, Литвой и Эстонией, сообщает ТАСС.

Соглашение о финансировании программ приграничного сотрудничества с Эстонией предусматривает реализацию совместных проектов между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями и регионами на Северо-Востоке и Юге Эстонии.

С Литвой — между Калининградской областью и Клайпедским, Мариямпольским и Таурагским уездами Литовской Республики.

Другое соглашение носит трехсторонний характер и было подписано между правительствами России, ФРГ и Европейской комиссией для обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2014-2020 годы на территории РФ. Программа направлена на реализацию совместных проектов российских регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств — членов Европейского союза и Норвегии. Сферами сотрудничества являются транспорт, экология, образование, инвестиции и новые технологии. Реализация соглашения потребует выделения средств федерального бюджета в размере €4,4 млн в качестве российского взноса в программу (€3 млн в 2018 году, €1,4 млн в 2019 году).

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