Госдума РФ ратифицировала соглашения с Эстонией о приграничном сотрудничестве

Соглашение о финансировании программ приграничного сотрудничества с Эстонией предусматривает реализацию совместных проектов между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями и регионами на Северо-Востоке и Юге Эстонии.

С Литвой — между Калининградской областью и Клайпедским, Мариямпольским и Таурагским уездами Литовской Республики.

Другое соглашение носит трехсторонний характер и было подписано между правительствами России, ФРГ и Европейской комиссией для обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря" на 2014-2020 годы на территории РФ. Программа направлена на реализацию совместных проектов российских регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, государств — членов Европейского союза и Норвегии. Сферами сотрудничества являются транспорт, экология, образование, инвестиции и новые технологии. Реализация соглашения потребует выделения средств федерального бюджета в размере €4,4 млн в качестве российского взноса в программу (€3 млн в 2018 году, €1,4 млн в 2019 году).