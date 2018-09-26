26.09.2018, 11:20

Госбюджет на 2019 год: министры объясняют инвестиции и акцизную политику

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rus.delfi.ee
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Госбюджет на 2019 год: министры объясняют инвестиции и акцизную политику
Foto: Madis Veltman

Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором также обсуждался проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

За заседанием последовала пресс-конференция, в которой участвуют Юри Ратас, Тоомас Тынисте и Индрек Саар.

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