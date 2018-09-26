Госбюджет на 2019 год: министры объясняют инвестиции и акцизную политику rus.delfi.ee EST

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Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором также обсуждался проект закона о государственном бюджете на 2019 год.