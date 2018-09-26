Госбюджет на 2019 год: министры объясняют инвестиции и акцизную политику(9)
Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором также обсуждался проект закона о государственном бюджете на 2019 год.
Сегодня утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором также обсуждался проект закона о государственном бюджете на 2019 год.
За заседанием последовала пресс-конференция, в которой участвуют Юри Ратас, Тоомас Тынисте и Индрек Саар.
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Kontserni turunduskoordinaator
MU-CONSULTANTS EESTI OÜ
Tähtaeg: 10.10.2018
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
Personalivaldkonda juhtiv nõunik
JUSTIITSMINISTEERIUM
Tähtaeg: 30.09.2018
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