Госбюджет на 2019 год: министры объясняют инвестиции и акцизную политику

Согласно проекту государственного бюджета, на повышение зарплат в полиции и погранохране будет выделено около 13 миллионов евро, а в Спасательном департамента — 8 миллионов евро. Средняя зарплата учителей общеобразовательных школ при поддержке дополнительных средств государственного бюджета в следующем году вырастет до 1500 евро. Кроме того, поднимутся зарплаты детсадовских педагогов, работников социальной сферы, культуры и специалистов ряда других сфер.

Значительные средства выделены на повышение доступности услуг сферы здравоохранения, продолжится выплата дополнительных компенсаций людям, чьи расходы на лекарства достигают крупных сумм. Бюджет Больничной кассы в следующем году получит дополнительно 180 миллионов евро. Дополнительные средства дадут возможность сократить очереди на лечение, увеличить доступность услуг здравоохранения, улучшить преемственность и качество лечения. Вырастет доступность социальных услуг, финансирование услуг в сфере опеки над людьми с психическими нарушениями вырастет почти до 37 миллионов, а финансирование социальной реабилитации — до 12,7 миллионов евро. Бюджет детских пособий увеличится до 299 миллионов евро. В следующем году ежемесячное пособие на первого и второго ребенка вырастет до 60 евро.

Дотация на общественный транспорт вырастет с нынешних 92 миллионов до 101 миллиона. Дотация на автобусные линии вырастет с 34,8 миллиона до 43,3 миллиона. На большинстве уездных автобусных линий проезд с июля 2018 года является бесплатным.

В ремонт, модернизацию и развитие государственных цифровых систем будет инвестирован дополнительно 21 миллион евро, всего в следующие четыре года на эту сферу планируется потратить 118,4 миллиона евро.

Вырастут инвестиции в оборону

Согласно нынешним оценкам, оборонный бюджет следующего года составит почти 2,2% ВВП. Вырастут зарплаты кадровых военных, государство укрепит свою обороноспособность за счет крупных закупок вооружений. На различные закупки планируется потратить почти 40% всего оборонного бюджета.

Расширятся возможности местных самоуправлений

Доходы местных самоуправлений вырастут в следующем году почти на 5 процентов, примерно до 2,2 миллиарда евро. Реформа финансирования местных самоуправлений увеличила их доходы. На программы поддержки Ида-Вирумаа и Юго-Востока Эстонии запланировано соответственно 3,8 миллионов и 800 тысяч евро в год до 2020 года. К этому добавятся внешние инвестиции.

Инвестиции

На инвестиции в важные транспортные и инфраструктурные проекты, развитие сельской жизни, культурных и спортивных объектов планируется направить более 360 миллионов евро. Сюда относятся, например, строительство четырехполосного отрезка шоссе Таллинн-Тарту между Козе и Мяо, строительство спортивного центра в Техванди, проекты нового телекомплекса Публично-правовой телерадиовещательной корпорации (ERR) и реновации Национальной библиотеки и так далее. Министерство иностранных дел откроет три новых дипломатических представительства и расширит свое присутствие в крупнейших европейских столицах. На это в бюджете предусмотрено около 1,8 миллиона евро.

Кроме того, будет продолжена выплата прямых дотаций сельхозпроизводителям, что поможет конкурентоспособности последних. В 2019 году их выплатят в объеме 143,9 миллиона евро.