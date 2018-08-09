09.08.2018, 12:50

Горуправа: жилье людей с ограниченными возможностями будет соответствовать их потребностям


rus.delfi.ee
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Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Городская управа приняла решение направить в Таллиннское городское собрание проект постановления, согласно которому планируется использовать внешнюю субсидию по Программе применения фондов единения 2014 — 2020 гг. для приведения жилищ и окружающей инфраструктуры в соответствие с потребностями людей с ограниченными возможностями.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер отметил, что на качество жизни людей с ограниченными возможностями больше всего влияет среда, в которой они живут, ее соответствие индивидуальным потребностям. Приведение жилищ в соответствие с потребностями людей помогает им самостоятельно справляться с каждодневными задачами, снижает нагрузку опекунов и способствует трудоустройству.

”В Таллинне по данным на 1 января 2018 года живут 36 402 человека с ограниченными возможностями (это более 8% населения), при этом по большей части их жилье не соответствует их потребностям”, — пояснил вице-мэр Тынис Мельдер.

Общий бюджет проекта составляет 2 505 957 евро, доля внешней субсидии составит 1 899 176 евро (мостовое финансирование), самофинансирование Таллинна составит 606 781 евро, что соответствует строке бюджета Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения ”Приведение в соответствие жилищ людей с ограниченными возможностями”.

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