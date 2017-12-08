08.12.2017, 19:17

Гороскоп предсказал игроку Bingo loto выигрыш: счастливчик сорвал джекпот почти в 400 000 евро

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loto
lotoFoto: Päevaleht/Pressifoto

6 декабря в телепередаче "Большая лото-среда" джекпот Bingo loto в размере 383 587,40 евро выиграл игрок, купивший свой счастливый билет в магазине Selver в Виймси. Счастливчик оформил выигрыш сегодня после обеда. Им оказался молодой отец из Харьюмаа.

Мужчина играет в лотерею последние два года каждую неделею. Ранее его самый большой выигрыш составлял 180 евро. В начале года мужчина прочитал в гороскопе, что представителей его знака зодиака в этом году ждет крупный выигрыш.

На что будет потрачен выигрыш, у мужчины пока нет точных планов, скорее всего, на покрытие автолизинга и приобретение жилья. О его выигрыше знает только супруга.

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