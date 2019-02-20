Город: в Тонди зона отдыха застроена не будет



"На принадлежащем городу участке по улице Сеэби, 34, о котором речь, — подчеркнула вице-мэр Таллинна Эха Вырк, — находятся детские игровые площадки, спортплощадка и прочее, предназначенное для досуга окрестных жителей. Поэтому решено все это оставить в общественном пользовании".

Детальная планировка предусматривала на территории в 3458 кв.м строительство центра торговли и обслуживания высотой до трех этажей. Но поскольку это строительство отпало, департамент городского имущества внес ходатайство о признании детальной планировки частично недействительной, что позволит сохранить на территории зону отдыха. Детальная планировка была установлена почти 20 лет назад. За это время градостроительная ситуация в Таллинне значительно изменилась. Изменения коснулись также законодательства и других правовых актов. Установлена была общая планировка района Кристийне., с которой целевое коммерческое назначение участка по улице Сеэби, 34 не совпадает. Эта планировка не предусматривает застройку дворовых территорий общего пользования в кварталах многоквартирных жилых домов.