13.09.2018, 17:50

Город Тарту будет судиться с государством

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Tööhõivereformi vastane meeleavaldus Tartus
Tööhõivereformi vastane meeleavaldus TartusFoto: Hendrik Osula

Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки.

Город Тарту считает, что область применения государственной специальной планировки и большой государственный интерес в законе неоднозначны, регуляция специальной планировки ущемляет право самоуправления на самоорганизацию и принятие решений при планировании своего развития и противоречит конституционным гарантиям местного самоуправления.

Жалоба подается в контексте недавней попытки установить государственную специальную планировку, чтобы построить поблизости от Тарту целлюлозный завод. Правительство отказалось от этой идеи из-за острого противостоянии тартусцев.

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Город Тарту будет судиться с государством

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