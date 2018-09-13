Город Тарту будет судиться с государством

Город Тарту считает, что область применения государственной специальной планировки и большой государственный интерес в законе неоднозначны, регуляция специальной планировки ущемляет право самоуправления на самоорганизацию и принятие решений при планировании своего развития и противоречит конституционным гарантиям местного самоуправления.

Жалоба подается в контексте недавней попытки установить государственную специальную планировку, чтобы построить поблизости от Тарту целлюлозный завод. Правительство отказалось от этой идеи из-за острого противостоянии тартусцев.