16.11.2018, 08:05

Город Таллинн ждет предложений по тропе здоровья на Ыйсмяэском болоте


rus.delfi.ee
EST
70 Tallinna silda
фото иллюстративноеFoto: Tarmo Lilles

Проект тропы здоровья, которую предполагается проложить по Ыйсмяэскому болоту, теперь доступен в приложении "Avalinn", чтобы жители города могли в течение ноября внести предложения, касающиеся дизайна, количества и местонахождения сооружений тропы.

Идея создания тропы здоровья была высказана еще в 2012 году, первоначальный проект завершен в 2013 году. Нынешней весной начались работы, и теперь дорожки обрели покрытие и установлены фонарные столбы. С учетом возражений местных жителей, вдвое сокращены две автостоянки, а третьей вообще не будет. Число мест на стоянках уменьшено со 150 до 60. Теперь надо решить, куда установить скамейки, мусорные урны и где сделать велостоянки. Взвешиваются также два разных варианта дизайна сооружений и предложение о создании рядом со стоянкой на улице Вана-Раннамыйза площадки для выгула собак.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова призвала горожан активнее участвовать в обсуждении и высказывать свои предложения. Приложение "Avalinn" можно бесплатно скачать для операционных систем Андроид и iOS.

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