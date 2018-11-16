Город Таллинн ждет предложений по тропе здоровья на Ыйсмяэском болоте

Идея создания тропы здоровья была высказана еще в 2012 году, первоначальный проект завершен в 2013 году. Нынешней весной начались работы, и теперь дорожки обрели покрытие и установлены фонарные столбы. С учетом возражений местных жителей, вдвое сокращены две автостоянки, а третьей вообще не будет. Число мест на стоянках уменьшено со 150 до 60. Теперь надо решить, куда установить скамейки, мусорные урны и где сделать велостоянки. Взвешиваются также два разных варианта дизайна сооружений и предложение о создании рядом со стоянкой на улице Вана-Раннамыйза площадки для выгула собак.

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова призвала горожан активнее участвовать в обсуждении и высказывать свои предложения. Приложение "Avalinn" можно бесплатно скачать для операционных систем Андроид и iOS.