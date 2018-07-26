26.07.2018, 00:00

Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги?

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rus.delfi.ee
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Mälestustseremoonia Maarjamäe mälestusväljakul
Mälestustseremoonia Maarjamäe mälestusväljakulFoto: Siim Lõvi

Мэрия Таллинна готова согласиться с предложением Земельного департамент взять на муниципальный баланс нереформированный участок земли в районе Маарьямяги, где расположен мемориальный комплекс советского времени, если на ремонт и обслуживание мемориала будут выделены дополнительные средства из госбюджета.


Для этих целей управа части города Кесклинна должна к 1-му сентября представить ходатайство Министерству окружающей среды о финансировании ремонта комплекса и приведения его в порядок. В свою очередь, Таллиннский департамент городского имущества обязан направить соответствующее распоряжение Земельному департаменту, Министерству окружающей среды и управе Кесклинна.

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