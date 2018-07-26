26.07.2018, 11:35

Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги? Только если государство выделит средства на ремонт

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Вице-мэр А.Новиков: на ремонт требуется 1,5 млн евро
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Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги? Только если государство выделит средства на ремонт
Foto: newkamikaze.com

Мэрия Таллинна готова согласиться с предложением Земельного департамент взять на муниципальный баланс нереформированный участок земли в районе Маарьямяги, где расположен мемориальный комплекс советского времени, если на ремонт и обслуживание мемориала будут выделены дополнительные средства из госбюджета.

Ремонт потребует 15, млн евро
И.о.мэра Таллинна вице-мэр Андрей Новиков рассказал Delfi, что приоритетом в деле мемориала Маарьямяги для городских властей является обеспечение безопасности людей. "Сейчас земля там государственная, но государство ничего не делает. Город за свой счет выставил хотя бы временные ограждения. Нам не важно, чьей в итоге будет эта территория, лишь бы был порядок. Мы готовы взять землю на муниципальный баланс, но только при условии, что государство выделит также и средства на его ремонт. По оценке Riigi Kinnisvara AS она может составить 1,5 миллиона евро", - отметил Новиков.

Для этих целей управа части города Кесклинна должна к 1-му сентября представить ходатайство Министерству окружающей среды о финансировании ремонта комплекса и приведения его в порядок. В свою очередь, Таллиннский департамент городского имущества обязан направить соответствующее распоряжение Земельному департаменту, Министерству окружающей среды и управе Кесклинна.

Foto: marisha-amber.livejournal.com

Комментарий старейшины управы части города Кесклинна Владимира Света:

Чтобы понимать, для чего мы намерены ходатайствовать перед государством о передаче нам земли под мемориальным комплексом на Маарьямяги, следует обрисовать нынешнее положение дел. На сегодня городу на данной территории официально принадлежат лишь небольшой отрезок вело-пешеходной дорожки со стороны Ласнамяэ и несколько отдельных объектов самого комплекса, в частности сама стела и монумент с ладонями. Основная же часть всего участка вокруг и под строениями мемориала является нереформированной землей, то есть формально она принадлежит государству. Однако поскольку не обозначен непосредственный владелец, то и государство не может следить там за порядком. Обычно такого рода нереформированную землю либо приватизируют, либо передают в муниципальную собственность. Пока это не осуществлено, то и город сейчас не может взять на себя обязательства по уходу за данным объектом.

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Foto: Ilmar Saabas

Нынешней весной мы обратились к столичной мэрии и государственным органам с идеей передать землю в муниципальную собственность. Согласно данному предложению, мы бы хотели, чтобы государство также выделило нам средства на ремонт и уход за данной территорией. Мы считаем это логичным, поскольку на соседнем участке сейчас за гос.счет возводится новый мемориал памяти жертв тоталитарных режимов, и было бы странным, если бы рядом с таким объектом оставалась неухоженная территория. Финансирование из госбюджета на первом этапе необходимо еще и для того, чтобы обезопасить территорию бывшего советского мемориального комплекса для посетителей. Он, кстати, до сих пор пользуется популярностьью среди горожан и туристов, так как с площадки открывается прекрасный вид на Старый город. Однако на сегодня никому достоверно не известно, в каком состоянии находятся несущие конструкции этих сооружений. Если вы помните, то бетонная площадка с трибунами приподнята над земляным основанием. Так что в первую очередь будет необходимо произвести строительную экспертизу оснований, фундаментов, коммуникаций и так далее. Если вопрос с передачей земли в муниципальную собственность решится положительно, то такую экспертизу город проведет в течение ближайших полугода.

Foto: newkamikaze.com

Далее существует еще весьма важный вопрос об исторической ценности данного мемориала. На сегодня он не входит в список охраняемых памятников старины или архитектуры, и город Таллинн намерен добиться его включения в такой список. Это также потребует специальной экспертизы и даст нам в будущем возможность ходатайствовать о выделении дополнительных средств из госбюджета.

Foto: marisha-amber.livejournal.com

Для нас еще очень важно не просто привести в порядок и сделать данный объект безопасным для посещения, но и напомнить все о том, что он собой символизирует. Большинство там бывающих горожан, наверное, и не знает или не помнит, чему он был посвящен.
Так что сейчас мы намерены произвести все требуемые формальности, будем ждать решения государственных органов и готовится к тому, что приведение данного объекта в порядок потребует также средств из городской казны.

СПРАВКА: Мемориал на Маарьямэ
Мемориал Маарьямяэ (архитектор А. Мурдмаа, скульптор М. Варик) в память павших за Советскую власть возведён на плато, расположенном между Таллиннским заливом и плитняковым берегом Ласнамяэ, на обочине Пирита теэ.

Мемориал Маарьямяэ состоит из архитектурных и ландшафтных элементов. Центральный объект мемориала – посвященный Ледовому походу обелиск высотой 35 метров, в памятный ансамбль входят также могилы матросов минных заградителей «Автроил» и «Спартак», обшитые доломитом наклонные стены, покрытые травой наклонные поверхности, проходящие между ними дорожки и бронзовая скульптура, изображающая гибнущих птиц.
Mälestustseremoonia Maarjamäe mälestusväljakul Foto: Siim Lõvi
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