Город Таллинн все-таки возьмет на баланс советский мемориал на Маарьямяги? Только если государство выделит средства на ремонт

Комментарий старейшины управы части города Кесклинна Владимира Света:

Чтобы понимать, для чего мы намерены ходатайствовать перед государством о передаче нам земли под мемориальным комплексом на Маарьямяги, следует обрисовать нынешнее положение дел. На сегодня городу на данной территории официально принадлежат лишь небольшой отрезок вело-пешеходной дорожки со стороны Ласнамяэ и несколько отдельных объектов самого комплекса, в частности сама стела и монумент с ладонями. Основная же часть всего участка вокруг и под строениями мемориала является нереформированной землей, то есть формально она принадлежит государству. Однако поскольку не обозначен непосредственный владелец, то и государство не может следить там за порядком. Обычно такого рода нереформированную землю либо приватизируют, либо передают в муниципальную собственность. Пока это не осуществлено, то и город сейчас не может взять на себя обязательства по уходу за данным объектом.

Нынешней весной мы обратились к столичной мэрии и государственным органам с идеей передать землю в муниципальную собственность. Согласно данному предложению, мы бы хотели, чтобы государство также выделило нам средства на ремонт и уход за данной территорией. Мы считаем это логичным, поскольку на соседнем участке сейчас за гос.счет возводится новый мемориал памяти жертв тоталитарных режимов, и было бы странным, если бы рядом с таким объектом оставалась неухоженная территория. Финансирование из госбюджета на первом этапе необходимо еще и для того, чтобы обезопасить территорию бывшего советского мемориального комплекса для посетителей. Он, кстати, до сих пор пользуется популярностьью среди горожан и туристов, так как с площадки открывается прекрасный вид на Старый город. Однако на сегодня никому достоверно не известно, в каком состоянии находятся несущие конструкции этих сооружений. Если вы помните, то бетонная площадка с трибунами приподнята над земляным основанием. Так что в первую очередь будет необходимо произвести строительную экспертизу оснований, фундаментов, коммуникаций и так далее. Если вопрос с передачей земли в муниципальную собственность решится положительно, то такую экспертизу город проведет в течение ближайших полугода.

Далее существует еще весьма важный вопрос об исторической ценности данного мемориала. На сегодня он не входит в список охраняемых памятников старины или архитектуры, и город Таллинн намерен добиться его включения в такой список. Это также потребует специальной экспертизы и даст нам в будущем возможность ходатайствовать о выделении дополнительных средств из госбюджета.