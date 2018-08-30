Город Таллинн и Таллиннский порт заинтересованы в быстром развитии Старой гавани

"Мы выслушали планы развития Таллиннского порта и рады констатировать, что на берегу моря дела продвигаются успешно, — признал мэр Таллинна Таави Аас. — Горожане и наши гости ждут теперь реализации, так сказать, мастер-плана развития Старой гавани на основе проведенного международного конкурса, что придаст новый облик всей приморской территории города. Мы не хотим затягивать с детальной планировкой этого района".

Как сообщил председатель правления Таллиннского порта Валдо Кальм, уже начаты реконструкция и расширение терминала "Д", который в новом виде будет готов в мае-июне 2020 года. На это же время планируется открытие круизного терминала с предназначенным для горожан крытым променадом, где будут кафе, игровые площадки и зона оздоровительного спорта. Новый круизный терминал станет многофункциональной визитной карточкой Таллинна, позволяющей проводить и разного рода мероприятия.

Уже нынешней осенью будет положено начало детальной планировке южной части Старой гавани, а в октябре планируется провести в городе форум, чтобы жители могли высказать свое мнение, какие временные решения могут быть применены на пустырях Старой гавани еще до окончания строительства, чтобы уже на этой стадии открыть доступ к морю.