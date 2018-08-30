30.08.2018, 08:30

Город Таллинн и Таллиннский порт заинтересованы в быстром развитии Старой гавани


rus.delfi.ee
EST
Vanasadama Masterplaan 2030
Vanasadama Masterplaan 2030Foto: Pressimaterjalid

На ежегодной традиционной встрече руководства Таллиннской городской управы и Таллинского порта обсуждались вопросы коренного обновления Старой гавани, особенно строительства круизного терминала, было выражено ожидание ускоренного строительства улицы Рейди, сообщает Раэпресс.

"Мы выслушали планы развития Таллиннского порта и рады констатировать, что на берегу моря дела продвигаются успешно, — признал мэр Таллинна Таави Аас. — Горожане и наши гости ждут теперь реализации, так сказать, мастер-плана развития Старой гавани на основе проведенного международного конкурса, что придаст новый облик всей приморской территории города. Мы не хотим затягивать с детальной планировкой этого района".

Как сообщил председатель правления Таллиннского порта Валдо Кальм, уже начаты реконструкция и расширение терминала "Д", который в новом виде будет готов в мае-июне 2020 года. На это же время планируется открытие круизного терминала с предназначенным для горожан крытым променадом, где будут кафе, игровые площадки и зона оздоровительного спорта. Новый круизный терминал станет многофункциональной визитной карточкой Таллинна, позволяющей проводить и разного рода мероприятия.

Уже нынешней осенью будет положено начало детальной планировке южной части Старой гавани, а в октябре планируется провести в городе форум, чтобы жители могли высказать свое мнение, какие временные решения могут быть применены на пустырях Старой гавани еще до окончания строительства, чтобы уже на этой стадии открыть доступ к морю.

Все участники встречи выразили удовлетворение, что начато строительство улицы Рейди, которая смягчит ситуацию с движением транспорта по городу и повысит плавность и пропускную способность порта. Подкреплением в этом вопросе затем должно стать создание малой окружной дороги, позволяющей грузовикам быстрее покидать пределы города.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Ищу работу! Все равно где, кем и за сколько". Эксперимент: реально ли в Таллинне трудоустроиться за сутки?

30.08.2018
Сколько времени необходимо, чтобы найти работу? В среду в 14:33 я вошел в тынисмяэское Бюро обслуживания Кассы по безработице. Через 20 часов и 32 минуты рабочее место — найдено. Это было несложно.
Подробнее



Дело эстонского Danske Bank: как Европа пытается покончить с отмыванием российских денег и что ей мешает

30.08.2018
Несколько историй с отмыванием средств в эстонском филиале Danske Bank выявили одну серьезную проблему. В Евросоюзе расследование преступлений по отмыванию денег — почти бесконечный процесс. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит и как с этим пытаются бороться.
Подробнее

До 2500 евро в год за страховку! Таксисты подозревают страховщиков в картельном сговоре

29.08.2018
В редакцию русского Delfi обратился таксист Владислав. Мужчина недоволен новыми — повышенными — ценами на страховку такси и подозревает, что фирмы сговорились. Страховщики и ведомства объяснили свое видение ситуации.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €


Читатель: власти замалчивают, что в Силламяэ в море вылили сланцевые отходы?

30.08.2018
"Многие мои знакомые поделились в социальной сети сообщением о том, что в Силламяэ был несанкционированный сброс сланцевых отходов в море, поэтому купаться там нельзя. Якобы это информация внутренняя, поэтому еще никто не пишет об этом. Неужели это так, и власти попросту замалчивают, что в море вылили отходы?" — пишет читательница "МК Эстонии" Татьяна.
Подробнее

"Смелый поступок" или "лапша на уши": реакция на пенсионное обращение Путина

30.08.2018
Долгожданное заявление Владимира Путина о пенсионной реформе вызвало оживленную реакцию среди политиков и общественности. Что говорили после телеобращения президента России — в обзоре Русской службы Би-би-си.
Подробнее