Город приведет в порядок Коплиский кладбищенский парк

Город приступил к благоустройству Коплиского кладбищенского парка. В ходе работ планируется обновить проходящую через весь парк дорожку, отремонтировать фонтан, установить новые скамейки и мусорные урны, а также привести в порядок детскую площадку.

”Коплиский парк — популярное среди местных жителей место для спокойного отдыха и прогулок. Последний раз крупные работы по благоустройству здесь проводились более десяти лет назад. В ходе нынешних работ по обновлению парка будут установлены новые удобные скамейки и вместительные мусорные ящики. А за порядком в парке присмотрят парковые смотрители, которых районная управа приняла на работу весной нынешнего года”, — сказал старейшина Пыхья-таллинна Раймонд Кальюлайд.

Работы по обновлению Коплиского кладбищенского парка ведутся параллельно с реконструкцией парка и пляжа на Штромке.

Помимо установки новых скамеек и мусорных урн, планируется привести в порядок дорожку, проходящую через весь парк, а также прилегающие к ней лестницы. Отремонтирован будет и находящийся в центре парка фонтан-памятник, посвященный памяти всех захороненных на территории парка людей.

Обновление не обойдет стороной и парковую ограду, кроме того, в парке будут установлены новые информационные стенды. Основные работы планируется завершить уже к концу июля. Детская площадка будет приведена в порядок к сентябрю.

Основанное в 1774 году Коплиское кладбище имеет большое культурно-историческое значение, так как здесь нашли последний приют многие выдающиеся общественные деятели, деятели культуры, художники, ученые, кавалеры Креста свободы и другие люди, внесшие значительный вклад в формирование национальной культуры Эстонии. В 1951 году кладбище ликвидировали, а на его месте был разбит парк.