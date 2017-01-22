Комиссия по делам регионов сделала правительству предложение объединить волости Вазалемма, Падизе и Кейла с городом Палдиски, передает rus.err.ee.

В прошлом году местные власти не смогли договориться о добровольном слиянии, поэтому теперь правительство имеет право объединить их в принудительном порядке, сообщила в субботу, 21 января, "Актуальная камера".

В прошлом году Кейлаская волость предложила волостям Падизе, Вазалемма и городам Кейла и Палдиски объединиться в одну административную единицу. Город Кейла сразу отказался, а остальные самоуправления начали переговоры о создании новой волости Ляэне-Харью, но переговоры зашли в тупик.

"У них уже даже договор об объединении был готов, но на последнем этапе в советах так и не смогли принять решение. Для тех, кто уже проделал большую работу, самым простым путем было бы объединиться", — считает руководитель отдела регионального управления Министерства финансов Вяйно Тыйеметс.