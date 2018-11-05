Город Локса получил современный трубопровод центрального отопления

Член правления N.R. Energy Ахто Тислер заметил, что обновление трубопровода поможет снизить стоимость тепла в регионе центрального отопления Локса: ”Потери тепла на новой трассе сократятся примерно на треть, т.е. более чем на 2000 МВ-т/ч в год, не говоря уже об утечках. Наряду с установленной системой дистанционного учета потребления тепловой энергии новая трасса поможет точнее спланировать мощность новой использующей биотопливо котельной”.

Общая стоимость проекта превысила 1,6 миллиона евро. Центр экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus) поддержал проект, профинансировав 200 000 евро, а оставшуюся сумму вложила компания N.R. Energy. Строительство трассы осуществила компания AS EG Ehitus.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия.

В октябре в Локса был завершен новый 5-километровый современный трубопровод центрального отопления: он сокращает потери на трассе и поможет жителям сэкономить на расходах на тепло. Стоимость трубопровода составила 1,6 миллиона евро, большую часть этой суммы инвестировала компания N.R. Energy.

Акт передачи-приемки своевременно построенного трубопровода подписали мэр города Локса Вярнер Лоотсманн, председатель правления EG Ehitus Ахто Арувяли и член правления N.R. Energy Ахто Тислер.

По словам мэра Локса Вярнера Лоотсманна, построенный трубопровод центрального отопления является инвестицией в более экологичное будущее и позволит жителям Локса сэкономить на отоплении. ”Город Локса получил экономную и современную отопительную инфраструктуру, которая позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу, как минимум, на 700 тонн в год, — сказал Лоотсманн. — Плодотворное сотрудничество с N.R. Energy заметно помогло осуществить эту крупную и важную инвестицию в наше тепловое хозяйство. Теперь, когда город получил практически стопроцентно новый трубопровод центрального отопления, можно надеяться, что N.R. Energy столь же активно и результативно возьмется за сооружение новой котельной”.

По словам председателя правления занимающейся инфраструктурным строительством компании EG Ehitus Ахто Арувяли, закончить работы раньше срока помогло эффективное сотрудничество с местными жителями и необычайно способствовавшая строительству погода.

Член правления N.R. Energy Ахто Тислер заметил, что обновление трубопровода поможет снизить стоимость тепла в регионе центрального отопления Локса: ”Потери тепла на новой трассе сократятся примерно на треть, т.е. более чем на 2000 МВ-т/ч в год, не говоря уже об утечках. Наряду с установленной системой дистанционного учета потребления тепловой энергии новая трасса поможет точнее спланировать мощность новой использующей биотопливо котельной”.

Общая стоимость проекта превысила 1,6 миллиона евро. Центр экологических инвестиций (Keskkonnainvesteeringute Keskus) поддержал проект, профинансировав 200 000 евро, а оставшуюся сумму вложила компания N.R. Energy. Строительство трассы осуществила компания AS EG Ehitus.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия.