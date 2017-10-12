Город финансирует создание фонда музыкальных инструментов Таллиннской филармонии

Таллиннская горуправа выделила из резервного фонда 12 500 евро Департаменту культуры для создания фонда музыкальных инструментов Таллиннской филармонии, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что создание собственного фонда музыкальных инструментов увеличит конкурентоспособность Таллиннского камерного оркестра и позволит его талантливым музыкантам играть на лучших, чем сейчас, инструментах. ”Планируется, что бюджет фонда музыкальных инструментов в этом году составит 25 000 евро, из них 12 500 выделены из резервного фонда Таллиннской горуправы и столько же из бюджета текущего года Таллиннского департамента культуры”, — рассказал Кылварт.

Таллиннская филармония подчинена Таллиннскому департаменту культуры, ее основная деятельность связана с организацией работы Таллиннского камерного оркестра, проведением фестиваля ”Биргитта”, а также планированием и воплощением в жизнь разнообразного концертного сезона.

Таллиннский камерный оркестр — оркестр струнных инструментов, который имеет международное признание. С учетом малочисленного состава, качество каждого музыкального инструмента приобретает важнейшую роль. К сожалению, исполнители не могут позволить себе высококачественные профессиональные инструменты, так как их цена очень высока. Многие музыканты играют на собственных музыкальных инструментах, исключение представляют виолончелисты, которые в этом году получили инструменты из Эстонского фонда музыкальных инструментов.