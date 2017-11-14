Город: число таллиннцев множится

Из 448 052 жителей Таллинна, по данным Регистра народонаселения, 638 обрели этот статус за октябрь, а за десять месяцев число таллинцев увеличилось на 4429 человек, сообщает Раэпресс.

Мэр столицы Таави Аас уверен, что к концу года будет превзойден рубеж в 450 тысяч жителей. Это означает, что за 13 лет их стало больше почти на 50 тысяч — рубеж в 400 тысяч жителей Таллинн преодолел в сентябре 2004 года, а за 15 лет — на 70 тысяч. Причину этого Аас видит в создании благоприятной среды обитания, в льготах и пособиях, предоставляемых городом, в числе которых бесплатный общественный транспорт.