Горько! В прошлом году самому старому жениху в Таллинне было 83 года, а невесте — 71 год

В 2018 году их поступило на 254 больше, чем в 2017 году, а браков было заключено — на 110 меньше. Заявлений на брак было подано на 558 больше, чем заключено браков. Из иностранцев при заключении брака предпочтение отдавалось россиянам, гражданам Украины, Белоруссии, США, Грузии, Великобритании, Германии, Бразилии — всего 53 государств, в том числе таких экзотических, как Коста-Рика, Иордания, Гонгконг, Тайвань, Вьетнам, Корея, Непал.

Торжественно отмечены две бриллиантовые, семь золотых и одна серебряная свадьбы.

Справки для заключения браков за рубежами выдавались 537 раз в 68 стран, включая Сейшелы, Фиджи и Тайланд. И тут женщины были активнее — они затребовали 327 справок, а мужчины — только 210.

Приятно и то, что разводов зафиксировано Таллиннским ЗАГСом на 53 меньше, чем годом ранее — 1148, зато новорожденных на 66 больше — 5167, в том числе 2647 мальчиков и 2520 девочек, матерей-одиночек оказалось 143. Из регистрировавших рождение ребенка родителей каждый десятый оказался иностранцем. Самыми популярными были имена София, Алиса, Мария, Эмили, Мийа, Роберт, Марк, Никита, Мирон и Оливер.

Смертей зарегистрировано 4823, что на 113 больше, чем годом ранее.

В масштабах страны Таллиннский ЗАГС зарегистрировал 44,2% браков, 36% новорожденных, 31% смертей, 54% разводов, 67% смены имен и 65% справок о семейных событиях.