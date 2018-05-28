Гори в аду! Как обуздать травлю в соцсетях

Несмотря на неординарность каждого случая кибербуллинга, всё-таки существуют общие рекомендации, как повести себя правильно в случае проявления виртуальной агрессии. Копии всех сообщений, постов и видеоклипов оскорбительного характера нужно сохранять, чтобы воспользоваться ими при необходимости как доказательством. Профили обидчиков в соцсетях нужно заблокировать, предварительно оповестив о неподобающем поведении их администраторов и вэб-констебля. Если речь идёт об угрозе физической расправы, то об этом нужно немедленно сообщить в полицию.

Школьникам же Кятлин Констабел советует объяснить, что нельзя реагировать на обидчиков: отвечать на оскорбительные сообщения, пересылать их или писать встречные — это лишь усугубит проблему. Родители подвергаемого травле ученика должны поговорить с его учителями и/или школьным психологом, лишь бы только вернуть ребёнку чувство уверенности в себе.

Лучший же способ избежать нападок со стороны школьников во всемирной паутине — это профилактика агрессии, т.е. повышение собственной киберграмотности, считает Констабел. Она рекомендует взрослым научить детей правильно интерпретировать поведение их сверстников, чтобы они умели отличать безобидные подколы от злобных, а также адекватно реагировать на последние.