Гори в аду! Как обуздать травлю в соцсетях

Если раньше у жертвы школьной травли угрожающе спрашивали, хочет ли та получить по шее, то сейчас ей советуют поджечь себя или даже спрашивают, сколько ей заплатить, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Специалист по борьбе с кибербуллингом делится на страницах ”Учительской газеты” советами по предотвращению травли детей в интернете или хотя бы минимизации её последствий.
По словам психолога и семейного терапевта Кятлин Констабел, неудивительно, что в результате кибербуллинга дети и подростки чувствуют себя совершенно одинокими. Они могут испытывать постоянный страх и тревожность, которые могут привести к возникновению чувства безысходности, т.е. депрессии. Самооценка падает до ноля, вкус к жизни пропадает, желание идти в школу тоже, а оценки становятся всё хуже. Возможным последствием этого может стать агрессивное поведение или желание вспороть себе вены. При наихудшем раскладе травля в интернете может закончиться суицидом жертвы.
Констабел отмечает, что глубинными причинами насилия школьников над себе подобными являются: чувство зависти, желание отомстить, испытываемое одиночество, завышенная самооценка или, наоборот, наличие комплекса неполноценности, желание выделиться, трудные времена дома или в школе, а также пребывание в статусе жертвы травли в прошлом.