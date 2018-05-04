04.05.2018, 09:00

Голосование по вотуму недоверия Таави Аасу состоится 8 мая

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rus.delfi.ee
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Linnapea kohusetäitja Taavi Aas
Linnapea kohusetäitja Taavi AasFoto: Taavi Sepp

Оппозиция подала 3 мая на заседании горсобрания заявление о недоверии мэру Таави Аасу. Голосование состоится 8 мая.

Председатель фракций Партии реформ в горсобрании Таллинна Кристен Михал написал на своей странице в facebook, что голосование по вотуму недоверия мэру столицы состоится рано утром 8 мая, передает rus.err.ee.

Оппозиция упрекает мэра в игнорировании проблем коррупции в городе и в неспособности руководить городом.

Вотум недоверия подписали 37 оппозиционных депутатов из четырех фракций — Cоюза Isamaa и Res Publica, Социал-демократической партии, Партии реформ и EKRE.

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