Голосование по вотуму недоверия Таави Аасу состоится 8 мая

Оппозиция подала 3 мая на заседании горсобрания заявление о недоверии мэру Таави Аасу. Голосование состоится 8 мая.

Председатель фракций Партии реформ в горсобрании Таллинна Кристен Михал написал на своей странице в facebook, что голосование по вотуму недоверия мэру столицы состоится рано утром 8 мая, передает rus.err.ee.

Оппозиция упрекает мэра в игнорировании проблем коррупции в городе и в неспособности руководить городом.

Вотум недоверия подписали 37 оппозиционных депутатов из четырех фракций — Cоюза Isamaa и Res Publica, Социал-демократической партии, Партии реформ и EKRE.