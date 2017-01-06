Длящийся на протяжении десятилетий спор между Таллинном и предпринимателем Яаком Роозипуу и наследниками Клауса Шеэла относительно грунта возле реки Пирита может вспыхнуть с новой силой, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас все зависит от решения старейшины Харьского уезда.

Бесконечные разбирательства

Споры о праве на владение ценным земельным участком у реки Пирита и зданиями мызы длились весь период после восстановления независимости. Точное количество судебных споров не помнят даже сами участники, а в результате грунт до сих пор даже не внесен в крепостную книгу и разрушающаяся историческая мыза числится в качестве движимого имущества.

Последняя часть саги началась в ноябре 2014 года, когда Таллиннское городское собрание решило ходатайствовать на основании закона о земельной реформе о получении в собственность земли под тропами здоровья. Владельцы права требования Kose Koolituskeskuse OÜ и проживающие в Канаде Джон и Рональд Шеэл опротестовали решение горсобрания.

Административный суд присвоил право требования Kose Koolituskeskus и Шеэлам. Город в свою очередь оспорил это решение в окружном суде и победил. Государственный суд дело в производство не принял, и победителем остался город, но только в отношении этого решения.

После вступления в силу решения суда в начале прошлого года город подал Харьюской уездной управе ходатайство о муниципализации земли. Управа до сих пор не приняла решения, пытаясь найти компромисс между сторонами.

Угрожает ли что-то тропам?

Затягивание принятия решения выгодно как городу, так и спортивному центру, так как в это время ни Kose Koolituskeskus, ни Шеэлы не могут ничего оспорить. Если уездный старейшина присвоит право собственности Таллинну, то другая сторона сможет опротестовать это решение в суде. Город боится, что в этом случае начнутся самые серьезные разбирательства. Если же уездная управа решит не присваивать землю городу, то с большой долей вероятности в суд обратиться уже сам город.

”Действительно, вероятность того, что земля, на которой находятся важные для жителей Таллинна тропы здоровья, частично перейдет в частные владения, существует, — признает старейшина Пирита Тынис Мёльдер. — Если дорожки перейдут в частные руки, то может встать вопрос об общественном пользовании”.

По словам директора Пиритаского спортивного центра Ааво Аунрооза, для дальнейшего пользования тропами придется пользоваться вертолетом, так как по-другому миновать мызу Шеэлов будет невозможно, а перенаправить дорожки в обход не получается. Проблема заключается также в том, что тропы частично проходят по природоохранной зоне и министерство окружающей среды не разрешает изменять ландшафт в этом месте.

Pirita spordikeskuse direktor Aavo Aunroos (paremal) tõdeb terviseraja kõige suuremas pudelikaelas ehk mõisa müüri ja Pirita jõe vahelisel alal seistes ja lagunevaid mõisahooneid vaadates: "Ise ei tee ja teistel ka teha ei lase." Foto: Madis Veltman

Поэтому Аунрооз считает, что лучше всего было бы сохранить дорогу в прежнем виде или в крайнем случае кое-где подправить. Разумеется, при условии, что город получит землю в свою собственность.

Большая часть мызы принадлежит Kose koolituskeskus, у владельца которой Яака Роозипуу свое видение ситуации. ”Мы не хотим упразднить тропы здоровья. Это чистая пропаганда города”, — сообщил он. По его словам, они предлагали городу ограниченное право на пользование земли под тропами, но представители города не нашли времени или интереса обсудить это предложение. Роозипуу считает затягивание процесса по возврату грунта вымогательством.

Aili Väronen

Чем дело кончится

По данным Eesti Päevaleht, в качестве платы за сохранение дорожек Роозипуу хочет получить разрешение на масштабное строительство на данной территории. Город на это пойти не согласен.

Представляющий фирму Роозипуу присяжный адвокат Келли Ристал утверждает, что затягиванием возврата недвижимости и созданием на ней в 2004 году троп здоровья Таллинн нарушил закон и грубо нарушил права Kose koolituskeskus и Шеэлов. ”Поэтому у города Таллинна нет никакого морального и законного основания требовать во владение землю под тропами здоровья. Такое поведение нельзя оправдать даже тем фактом, что это было сделано с целью создать жителям города возможности для занятий спортом”, — сказала Ристал.

Pirita terviserada Madis Veltman

Кроме того, Роозипуу отметил, что уездный старейшина Юлле Раясалу находится сейчас в трудном положении. ”Они ведь были незаконно возведены там именно в ее бытность старейшиной района. И теперь в роли старейшины уезда ей трудно это признать, несмотря на то, что все понимают, что именно так все и было”, — сказал Роозипуу.

По словам Раясалу, когда она была старейшиной Пирита, они не создавали новые тропы, а благоустраивали уже имеющиеся.

Сейчас, как известно, споры зашли так далеко, что стороны обратились к жителям Пирита-Козе с просьбой оказать им поддержку.

Харьюская уездная управа обещает вынести решение в ближайшие месяцы и уверяет, что старейшина сделает все от нее зависящее для того, чтобы тропы здоровья никуда не исчезли и дальше находились в общественном пользовании.