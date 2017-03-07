Годами ожидающий социального жилья бездомный обратился в суд с жалобой на Таллинн

71-летний Мати Эльмест живет в лесу, у него серьезные проблемы со здоровьем и он получает народную пенсию в размере 168 евро. Продовольственную помощь ему предоставляет церковь, пишет Eesti Päevaleht.

Когда-то Эльместу принадлежала часть дома в Нымме, но в результате юридических споров он ее лишился. В это же время с ним случилось еще одно несчастье — умерла жена. В отличие от многих своих ”товарищей по несчастью”, мужчина не употребляет алкоголь и пытается отстаивать свои права. На протяжении многих лет он ждет, когда управа района Нымме удовлетворит его ходатайство о предоставлении жилья. В мае 2016 года пенсионера даже исключили из списка ожидания, так как в начале периода он в письменной форме не подтвердил, что по-прежнему нуждается в крыше над головой.

В начале ноября Эльмест обратился в Таллиннский административный суд с жалобой на районную управу. ”Поскольку органы самоуправления Нымме за 11 лет не решили мое ходатайство, то я прошу помощи у суда”, — написал мужчина, который просит о площади в 12 квадратных метров.

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На обращение в суд бездомного вдохновила публикация в Eesti Päevaleht (Delfi тоже освещал этот случай) от 31 октября о женщине и ее взрослой дочери-инвалиде, волей судеб оказавшихся на улице. В статье помимо прочего приводилась точка зрения канцлера права Юлле Мадизе, которая отметила: ”Нуждающемуся в помощи нужно помогать тогда, когда он в этой помощи нуждается. Если человеку срочно нужна социальная квартира, то предоставить ее тоже надо быстро. Просто внесение человека в лист ожидания нельзя рассматривать как предоставление услуги. Так, нельзя считать разумным ситуацию, когда человек с недостатками здоровья нуждается в приспособленном под его особенности помещении, но получает его лишь спустя долгие годы”.

Управа района по существу ситуацию не комментирует, ссылаясь на то, что, по их данным, требование находится на стадии рассмотрения, но отмечает, что Эльмест грубо и зло общался с чиновниками, и что с ним невозможно вести диалог.

Эльмест зарегистрирован в качестве ходатайствующего о жилье с 2007 года. В 2014 году в ответ на его обращение канцлер права отметил, что управа ”может удовлетворять заявления в порядке общей очереди” и что для получения жилья в Ныммеском социальном доме ему ”следует запастись временем и терпением”. В том же 2014 году пенсионеру была предложена квартира в Ласнамяэ в очень плохом состоянии. ”Они сказали мне: убери там и будет у тебя жилье. Поменяй окна и двери. Но для меня это невозможно материально”, — объясняет пенсионер свой отказ. Что это была за жилплощадь, и почему он должен был ремонтировать ее за своей счет, — в управе не говорят, подчеркивая лишь то, что Эльмест отказался от предложенной ему квартиры и мест в домах по уходу и не ”давал возможностей для разумного обсуждения вопроса”. Также, по словам пресс-секретаря районной управы Нымме Юкко Ноони, проблема заключается и в отсутствии возможности связаться с мужчиной по телефону.

Назвать точное количество бездомных не представляется возможным, однако на основании статистики ночлежек и приютов можно сказать, что в 2004 году на улицах жил 2301 человек, в 2014 — уже 2551. В 2011 году Европарламент принял соответствующую резолюцию, призвав страны-участницы более активно бороться с проблемой бездомности и принять за правило принцип: сначала бездомному предоставляется жилье, а потом — реабилитация, а не наоборот.