”Go home!” В Таллинне водитель автобуса оскорбил чернокожего пассажира

Позавчера вечером в автобусе номер 72 темнокожий пассажир подвергся нападкам со стороны водителя, другой пассажир Расмус решил за него вступиться.

Темнокожий мужчина сидел впереди и разговаривал по телефону на иностранном языке. По словам Расмуса, в определенный момент водитель крикнул ему: ”Go home!”

”Сидевшие в середине люди подумали, что это им что-то сказали и посмотрели на водителя”, — вспоминает Расмус. ”Не вы, а этот черномазый. Разговорился тут, понимаешь!” , — передает он слова водителя.

Расмусм встал: ”Я дал водителю понять, что его действия заслуживают порицания, неправильны и что надо быть вежливым”. На это водитель ответил: ”А чего этот черный здесь разговаривает по телефону. Пусть идет туда и говорит там (показал рукой в сторону улицы)”.

Последовала словесная перепалка. Иронией судьбы Расмусу и чернокожему пассажиру надо было выходить на одной и той же остановке. Когда мужчины направились к выходу, водитель крикнул: ”А ты, оказывается, опорное лицо этого негра!”.

Расмус сказал водителю, что сообщит об инциденте его работодателю, что и сделал.

Руководитель по связям с общественностью TLT Урмас Тооминг признал, что такой случай, действительно, имел место. ”Это совершенно неприемлемое поведение водителя автобуса, которое TLT ни в коем случае не поддерживает. Мы провели с данным водителем беседу и прекратили с ним трудовой договор”, — сообщил он.