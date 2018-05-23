ГЛВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из Петербурга про изучение россиянами эстонского и ответ посольства РФ Кальюлайд

Ответ посольства РФ в Эстонии Кальюлайд: со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать

President Kersti Kaljulaid esitles riigikontrolöri kandidaati Janar Holmi Foto: Hendrik Osula

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. Как пишет Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, Эстония не выполнила условия для ратификации договора.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утром на Таммсааре теэ произошла тяжелая авария, пять человек доставлены в больницу

Delfi

Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте работали несколько машин скорой, пять человек были доставлены в больницу.

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ВИДЕО DELFI | Александр Волохонский: мы начинаем проигрывать нашим соседям — это плохо!

Предприниматель Александр Волохонский, который принял участие в Таллиннском бизнес-форуме ”Будущее уже сегодня”, считает, что для улучшения предпринимательской среды в Эстонии необходимы стабильность и предсказуемость. Бизнесмен, который на сегодня занимается развитием технологических стартапов, сказал DELFI, что в ситуации, когда власти государства способны за три дня перевернуть налоговую систему с ног на голову, бизнес и зарубежные инвесторы не могу чувствовать себя в достаточной мере защищенными и уже начинают задумываться о переводе своих активов в другие страны.

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СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.

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