23.05.2018, 21:15

ГЛВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из Петербурга про изучение россиянами эстонского и ответ посольства РФ Кальюлайд


rus.delfi.ee
EST 4
Kersti Kaljulaid esinemas TEDx Lasnamäel
Foto: Hendrik Osula

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. На это заявление отреагировало Посольство России в Эстонии. Также сегодня на портале Delfi вышел репортаж из Петербурга — россияне рассказали, почему учат эстонский. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.

”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

Vassilissa Kovkin Foto: Roman Starapopov

В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
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Ответ посольства РФ в Эстонии Кальюлайд: со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать

President Kersti Kaljulaid esitles riigikontrolöri kandidaati Janar Holmi Foto: Hendrik Osula

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. Как пишет Посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, Эстония не выполнила условия для ратификации договора.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Утром на Таммсааре теэ произошла тяжелая авария, пять человек доставлены в больницу

Delfi

Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте работали несколько машин скорой, пять человек были доставлены в больницу.
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ВИДЕО DELFI | Александр Волохонский: мы начинаем проигрывать нашим соседям — это плохо!

Предприниматель Александр Волохонский, который принял участие в Таллиннском бизнес-форуме ”Будущее уже сегодня”, считает, что для улучшения предпринимательской среды в Эстонии необходимы стабильность и предсказуемость. Бизнесмен, который на сегодня занимается развитием технологических стартапов, сказал DELFI, что в ситуации, когда власти государства способны за три дня перевернуть налоговую систему с ног на голову, бизнес и зарубежные инвесторы не могу чувствовать себя в достаточной мере защищенными и уже начинают задумываться о переводе своих активов в другие страны.
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СТУДИЯ DELFI | Яна Тоом: политическая культура в Эстонии ”хромает на голову”

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии Яна Тоом предложила правлению политической организации рассмотреть проект кодекса этики — документа, ставящего некие моральные рамки ведения дискуссий, дебатов и избирательных кампаний. Проект кодекса состоит из 13 пунктов, его недавно рассматривало правление ЦП, а 2 июня он будет вынесен на рассмотрение Совета уполномоченных. Сегодня в студии DELFI Яна Тоом рассказала о причинах и целях создания такого документа.
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ВИДЕО DELFI: В Эстонии вступают в силу три закона о безопасности в сети. Что изменится?

25 мая в Эстонии вступают в силу поправки к Закону о защите личных данных. 9 мая Рийгикогу принял Закон о кибербезопасности. Эксперт по кибербезопасности Анто Вельдре рассказал, что изменится и как это повлияет на жителей Эстонии. В скором времени в Эстонии вступят в силу поправки в закон о безопасности в сети. Они коснутся граждан других стран.
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ВИДЕО: ”Слава Эстонии!” Президента Кальюлайд узнали на улицах Киева

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине.
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ВИДЕО DELFI: Олег Осиновский: у нас возможен фантастический экономический рост, но нужно избавиться от ”толстого” государства!

22 мая в Таллинне состоялся II Таллиннский бизнес-форум ”Будущее уже сегодня”. Среди его спикеров и участников были представители местных властей, государственных учреждений и бизнес-сообщества, специалисты по налогообложению и юристы, бухгалтеры и предприниматели. С учетом недавних изменений в налоговом законодательстве, а также возможных грядущих реформ, большинство выступлений было посвящено состоянию предпринимательской среды в нашей страны, вопросам ее улучшения и развития.
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Издание: на российской границе измываются над эстонскими авто с изменившимися из-за административной реформы техпаспортами

Tartu-Luhamaa maante Foto: MARI LUUD

По сообщению местных жителей, на Юго-Востоке Эстонии пограничники разворачивают следующие в Россию машины, в техпаспорте которых значится адрес, который в результате административной реформы был изменен, пишет Maaleht.
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ГЛВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Репортаж из Петербурга про изучение россиянами эстонского и ответ посольства РФ Кальюлайд

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала в интервью Радио 4, что готова поехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, если Россия ратифицирует пограничный договор. На это заявление отреагировало Посольство России в Эстонии. Также сегодня на портале Delfi вышел репортаж из Петербурга — россияне рассказали, почему учат эстонский. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.
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