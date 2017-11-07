Гликман: в последнее время политика Эстонии создает впечатление, будто тело и здоровье человека принадлежат государству

На прошлой неделе Delfi и EPL написали о владелице салона эротического массажа Лейле, которой пришлось до вынесения обвинительного приговора провести полгода в тюрьме в невыносимых, по ее словам, условиях, и в итоге пойти на согласительное производство.

”Осталось загадкой, почему подозреваемая должна была находиться под стражей. В правовом государстве действует практика, когда не представляющий угрозы для общества человек, которому еще не вынесен приговор, и в особенности мать несовершеннолетнего ребенка, находится на свободе”, — комментирует ситуацию присяжный адвокат Леон Гликман в Eesti Päevaleht. По его словам, во многих случаях действительно намного более безболезненно пойти на сделку с прокуратурой, а затем, пусть и разочарованным, вернуться к обычной жизни.

Говоря о внедренном недавно в тюрьмах запрете на курение, Гликман сказал: ”Я как некурящий считаю, что запрет на курение для неосужденного заключенного вопиющим образом противоречит Конституции. Целью предварительного заключения является предотвращение уклонения от разбирательств и совершения новых преступлений. В отличие от, например, наркотиков, курение не влияет на поведение человека”.

Кроме того, отмечает адвокат, принудительный отказ от курения может принести человеку страдания. ”Патерналистская политика Эстонии последнего времени пытается создать впечатление, будто тело и здоровье человека принадлежат государству, которое лучше знает, что для подданного лучше”, — отмечает он и добавляет, что запрет на курение нарушает права и непосредственно осужденных, поскольку разумная причина для этого ограничения (курения на улице) отсутствует.

”Если человек попадает в Эстонии в роль обвиняемого, то это означает для него потерю приемлемого качества жизни и возможности посвятить себя нормальной деятельности. Безусловно, на осуществление эффективного права на защиту уходит много энергии и времени. При этом человек знает, что его усилия могут не принести плодов, поскольку статистическая вероятность оправдательного приговора у нас крайне мала”, — отмечает Гликман.