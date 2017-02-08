Главы стран Балтии встретятся с новым вице-президентом США

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале в Мюнхене встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом, пишет rus.delfi.lv.

"В ходе визита в Мюнхен планируется встреча президентов трех Балтийских государств с вице-президентом США", — сообщили агентству BNS в пресс-службе президента Литвы Дали Грибаускайте.

В условиях напряженности в связи с российской угрозой страны региона Балтийского моря стремятся получить заверения новой администрации США относительно обязательств по обороне. У них вызвали обеспокоенность заявления президента США Дональда Трампа об "отжившем" НАТО и утверждения о том, что решения о защите союзников по блоку он будет принимать только после того, как взвесит, выполняют ли они свои обязательства.