Главы прибалтийских правительств обсудили важный совместный проект: отключение электросистем стран Балтии от РФ

Сегодня в Вильнюсе премьер-министр Юри Ратас обсудил с главами правительств Литвы и Латвии Саулюсом Сквернялисом и Марисом Кучинскисом, а также с польским коллегой Матеушем Моравецким вопросы обороны и безопасности, актуальные для Европейского союза темы и совместные проекты в сфере энергетики и транспорта.

На встрече Ратас отметил, что во многом благодаря успешному сотрудничеству, друзьям из Европейского союза и союзникам по НАТО уровень жизни жителей стран Балтии и Польши сейчас выше, чем когда-либо, а безопасность наших стран стабильна. ”Как и в недавнем председательстве Эстонии в Совете Европейского союза, так и в НАТО — единство является приоритетом для Эстонии. Единство достигается в том случае, если мы думаем не только о себе, но и о других. НАТО занимается проблемами безопасности всех союзников. Эстония помогает обеспечивать безопасность в Ливане, Ираке, Афганистане и других точках”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра Эстонии, следует двигаться вперед в вопросах обеспечения безопасности Балтийского региона и Польши. ”Нам следует продолжать работать над тем, чтобы дополнительные войска НАТО, при необходимости, прибыли как можно быстрее в страны Балтии”, — сказал Ратас.

Премьер-министры подробно обсудили актуальные для Европейского союза темы. ”Сейчас ведутся очень важные переговоры по двум темам, которые имеют огромное влияние на будущее всех людей и сфер деятельности: выход Соединенного Королевства из ЕС и следующий долгосрочный бюджет. В наших интересах, чтобы общая казна Европейского союза после Брексита не сильно уменьшилась, поскольку тем самым будет обеспечено финансирование общих приоритетов Европейского союза и стран Балтии”, — пояснил Ратас.

Балтийские государства планируют в ближайшие годы реализовать ряд крайне важных совместных проектов, которые улучшат жизнь, бизнес-среду и безопасность жителей наших стран. Одним из таких проектов является строительство Rail Baltic с целью объединить Эстонию, Латвию и Литву с остальной Европой. Rail Baltic обеспечит в будущем более плавное перемещение товаров с севера Скандинавии в страны Средиземноморья.

”Нами достигнуто соглашение, и парламент Эстонии одобрил планы, как именно следует воплощать в жизнь проект Rail Baltic. Проект продвигается стремительными темпами. Если мы будем придерживаться соглашений и выполнять план работ, то есть надежда, что в 2026 году по новой железной дороге уже пойдут первые составы”, — сказал Ратас.

Вторым важным совместным проектом является отключение электросистем стран Балтии от России и объединение с Европой в целях обеспечения энергетической безопасности в странах Балтии и модернизации электросетей. ”Весной будут готовы исследования, результаты которых вместе с дальнейшими шагами мы обсудим к началу лета. Затем начнется работа по запросу финансирования проекта Европейским союзом ещё в нынешнем бюджетном периоде”, — отметил Ратас.

Общие приоритеты стран Балтии

- во-первых, улучшенное сообщение, т.е. трансграничные проекты, такие как Rail Baltic и отключение электросистем от России и соединение с Европой, а также новые цифровые объединения и услуги;

- во-вторых, политика сплоченности т.е. поддержка экономического роста и реализации реформ;

- в-третьих, согласование прямых дотаций в рамках общей сельскохозяйственной политики. Прямые дотации в странах Балтии по-прежнему самые низкие в ЕС;

- в-четвертых, финансирование безопасности, обороны, внешних границ и политики соседства.