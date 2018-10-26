Главы парламентов стран Балтии не лелеют надежд на компенсацию за оккупацию(51)
Председатели парламентов Балтийских стран сомневаются в возможности получить компенсации от России за ущерб, понесенный за годы советской оккупации, пишет ru.delfi.lt.
Председатели парламентов Балтийских стран сомневаются в возможности получить компенсации от России за ущерб, понесенный за годы советской оккупации, пишет ru.delfi.lt.
Спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что Балтийские страны, поднимая вопрос о возмещении ущерба от оккупации, "множество раз натыкались на стену". "Мы, возможно, будем ставить себе цели, которых мы можем достичь, а такие цели-надежды нам не нужны", — заявил журналистам В. Пранцкетис.
Так он сказал через неделю после того, как эстонское министерство юстиции сообщило, что подсчитало ущерб от советской оккупации. Глава эстонского парламента Эйки Нестор также сомневается в дальнейших шагах по этому вопросу.
"Я не очень убежден в том, что в этом вопросе может произойти что-то очень положительное", — сказал политик.
Глава латвийского парламента Инара Мурниеце отметила, что прежде всего, в этом вопросе должны договориться сами Балтийские страны. В середине октября эстонское министерство юстиции сообщило, что ущерб от советской оккупации, который рассчитывала спецкомиссия, составляет 1,2 млрд евро. Согласно с данными недавно начатого в Литве расследования, в первые послевоенные годы оккупации страна была донором СССР, а не содержанкой, но это расследование еще не завершено.
Два года назад экспертная комиссия, сформированная латвийским правительством, в советские годы Латвия выделяла СССР около 6% своего бюджета, поэтому не была дотационной республикой, а донором. Согласно этим подсчетам ученых, в 1946 — 1990 годах Латвия направила в бюджет СССР около 18% доходов национального бюджета.
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