Главы государств и правительств Северных и Балтийских стран, а также Великобритании обсудят технологии будущего в сфере здравоохранения

В ходе форума лидеры Северных и Балтийских стран, а также Великобритании вместе с экспертами обсудят то, как можно направить технологический потенциал и цифровые идеи девяти государств на то, чтобы в будущем предложить людям более качественные услуги в сфере здравоохранения.

Дискуссии глав правительств разделены на три тематических блока:

1) медицина, ориентированная на пациента, в том числе то, как донести услуги здравоохранения до людей, избегая лишних визитов к врачу;

2) инновация и тендеры, в том числе то, как способствовать инновациям через закупки, осуществляемые публичным сектором;

3) все начинается с нужд пациента, то есть как совместить развитие технологий с потребностями пациентов.

По словам Ратаса, развитие персональной медицины является приоритетом для Эстонии. ”Мы работаем над развитием искусственного интеллекта, которые сможет анализировать большие объемы информации из сферы здравоохранения, помогая пациентам и докторам”, — сказал Ратас и добавил, что, как и в любой сфере, затронутой цифровым прогрессом, неприкосновенность личных данных людей и их право влиять на использование касающейся их персональной информации останется вопросом первостепенной важности.