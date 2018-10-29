29.10.2018, 09:10

Главы государств и правительств Северных и Балтийских стран, а также Великобритании обсудят технологии будущего в сфере здравоохранения

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rus.delfi.ee
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PERHi anestesioloog dr. Sergei Kagalo
PERHi anestesioloog dr. Sergei KagaloFoto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас сегодня вечером отправится в Осло, чтобы принять участие в Северном форуме будущего, главной темой которого станут новые технологии в сфере здравоохранения, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В ходе форума лидеры Северных и Балтийских стран, а также Великобритании вместе с экспертами обсудят то, как можно направить технологический потенциал и цифровые идеи девяти государств на то, чтобы в будущем предложить людям более качественные услуги в сфере здравоохранения.

Дискуссии глав правительств разделены на три тематических блока:
1) медицина, ориентированная на пациента, в том числе то, как донести услуги здравоохранения до людей, избегая лишних визитов к врачу;
2) инновация и тендеры, в том числе то, как способствовать инновациям через закупки, осуществляемые публичным сектором;
3) все начинается с нужд пациента, то есть как совместить развитие технологий с потребностями пациентов.

По словам Ратаса, развитие персональной медицины является приоритетом для Эстонии. ”Мы работаем над развитием искусственного интеллекта, которые сможет анализировать большие объемы информации из сферы здравоохранения, помогая пациентам и докторам”, — сказал Ратас и добавил, что, как и в любой сфере, затронутой цифровым прогрессом, неприкосновенность личных данных людей и их право влиять на использование касающейся их персональной информации останется вопросом первостепенной важности.

На Северном форуме будущего премьер-министра будут сопровождать Тыну Эско из Эстонского генофонда, Прийт Крууз из фирмы Dermtest и Прийт Тохвер из Министерства социальных дел. За форумом можно следить в прямой трансляции на домашней странице правительства Норвегии.

Помимо участия в форуме премьер-министр также планирует встретиться с коллегами из Норвегии, Финляндии и Великобритании.

Завтра вечером премьер-министр и бизнес-делегация встретятся с норвежскими предпринимателями, которые уже работают или планируют работать с Эстонией, чтобы обсудить эстонскую экономическую среду и планы на будущее.

Премьер-министр вернется в Эстонию поздно вечером во вторник.

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