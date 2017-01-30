Главу "Истинных центристов" Юри Палло исключили из Центристской партии

Собравшееся сегодня правление Центристской партии обсудило просьбу Вырумааского округа исключить из партии Юри Палло. Правление решило, что для исключения в случае Палло достаточно причин.

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что причина исключения Юри Палло не в состоявшемся на прошлой неделе собрании так называемых истинных центристов, а в другом.

"Палло вел себя так, что это причиняло вред партии, и общался с другими членами оскорбительно и неэтично", — сказал Ааб. Поэтому Вырумааский округ еще 21 января решил исключить Палло из партии.

Он добавил, что формирование истинных центристов исключить из уравнения решения правления, конечно, нельзя. "Избирательный союз, который использует имя Центристской партии и добавляет туда еще какую-то совершенно непонятную истинность, нельзя воспринимать серьезно. Речь идет о ненадлежащем использовании имени партии в личных целях и для приобретения известности", — добавляет Ааб. По его словам, у избирательного союза нет в Вырумаа реальной поддержки и не ожидается что палка выстрелит.

Руководитель Вырумааского округа, депутат Рийгикогу Аннели Отт в прошлую пятницу сказала, что поведение истинных центристов вызывает замешательство и непонимание. "Партия в Вырумаа и в других регионах едина, выходя только со списками Центристской партии", — заверила Отт. Она добавила, что округ всегда был готов к сотрудничеству со всеми членами партии и необходимости для создания альтернативных списков нет. К сожалению, некоторые люди просто решили посеять замешательство, констатировала она.