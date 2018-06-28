28.06.2018, 20:17

Главред RT раскритиковала эстонский совет по прессе

 (14)
rus.delfi.ee
EST 2
Margarita Simonjan
Margarita SimonjanFoto: Vladimir Gerdo, TASS

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании", пишет РИА Новости.

Sputnik Эстония в апреле направил в эстонский совет по прессе жалобы в адрес эстоноязычных порталов ERR, Õhtuleht и обеих версий Postimees из-за обвинений в распространении ложной информации.

Совет по прессе после рассмотрения дела не обнаружил в данных публикациях ничего, противоречащего кодексу журналистской этики.

"Принципиальность совета по этике открывает уникальные возможности для развития свободы слова в Эстонии. Например, запретить российским журналистам вообще задавать вопросы. А чтоб два раза не вставать, ввести наказание за "преступномыслие", — отметила Симоньян.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Англия или Бельгия? Победителя определят желтые карточки?

28.06.2018
В заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу выступающая в группе G Англия сыграет в Калининграде с Бельгией (начало в 21:00). Портал Delfi проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Англия - Бельгия.
Подробнее






Дела у Сакуского пивзавода не фонтан: 40 человек потеряли работу. Пивные реки потекли в Латвию

28.06.2018
В прошлом году оборот Сакуского пивзавода вырос на 1,2% — до 61,7 миллионов евро. Больше всего на экономические показатели оказали воздействие т. н. программы сбережения: за их счет удалось сэкономить более 1,5 миллионов евро.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €

Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

28.06.2018
Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЗАМЕТКИ КРИМИНАЛНОЙ ЭСТОНИИ| Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

28.06.2018
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.
Подробнее

Главред RT раскритиковала эстонский совет по прессе

28.06.2018
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании", пишет РИА Новости.
Подробнее

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

28.06.2018
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ