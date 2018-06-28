28.06.2018, 20:17

Главред RT раскритиковала эстонский совет по прессе

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rus.delfi.ee
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Margarita Simonjan
Margarita SimonjanFoto: Vladimir Gerdo, TASS

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании", пишет РИА Новости.

Sputnik Эстония в апреле направил в эстонский совет по прессе жалобы в адрес эстоноязычных порталов ERR, Õhtuleht и обеих версий Postimees из-за обвинений в распространении ложной информации.

Совет по прессе после рассмотрения дела не обнаружил в данных публикациях ничего, противоречащего кодексу журналистской этики.

"Принципиальность совета по этике открывает уникальные возможности для развития свободы слова в Эстонии. Например, запретить российским журналистам вообще задавать вопросы. А чтоб два раза не вставать, ввести наказание за "преступномыслие", — отметила Симоньян.

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