Главред RT раскритиковала эстонский совет по прессе

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение эстонского совета по прессе, поддержавшего местные СМИ, которые обвинили Sputnik Эстония в "пропагандистской кампании", пишет РИА Новости.

Sputnik Эстония в апреле направил в эстонский совет по прессе жалобы в адрес эстоноязычных порталов ERR, Õhtuleht и обеих версий Postimees из-за обвинений в распространении ложной информации.

Совет по прессе после рассмотрения дела не обнаружил в данных публикациях ничего, противоречащего кодексу журналистской этики.

"Принципиальность совета по этике открывает уникальные возможности для развития свободы слова в Эстонии. Например, запретить российским журналистам вообще задавать вопросы. А чтоб два раза не вставать, ввести наказание за "преступномыслие", — отметила Симоньян.