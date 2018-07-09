Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.

Так, мачт между Россией и Испанией в час пик смотрело более 90 000 человек. Официальных данных по матчу Россия-Хорватия пока нет, но, скорее всего, эти цифры еще выше.

”Сейчас мы начинаем подбираться к 100 000. И, как я уже сказал, это для нас настоящий космос”, — отмечает он.

Для сравнения: самая популярная передача канала ”Актуальная камера” набирает около 15 00 зрителей.

Стоит отметить, что в связи с правилами по защите авторского права легально за ЧМ в Эстонии можно наблюдать только на ERR. ”Конечно, и это оказывает влияние на количество зрителей”, — признает Ору. Но более серьезным активатором рейтингов он считает неожиданный успех российской команды, что привело к экраном местных русских болельщиков. ”Конечно, нам помогло, что у сборной России до определенного момента все было хорошо”.