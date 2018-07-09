09.07.2018, 10:29

Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

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Рауль Ранне
Рауль Ранне
EST 15
Vabaduse väljak
Vabaduse väljakFoto: Henri-Kristian Kirsip

”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.

Так, мачт между Россией и Испанией в час пик смотрело более 90 000 человек. Официальных данных по матчу Россия-Хорватия пока нет, но, скорее всего, эти цифры еще выше.

”Сейчас мы начинаем подбираться к 100 000. И, как я уже сказал, это для нас настоящий космос”, — отмечает он.

Для сравнения: самая популярная передача канала ”Актуальная камера” набирает около 15 00 зрителей.

Стоит отметить, что в связи с правилами по защите авторского права легально за ЧМ в Эстонии можно наблюдать только на ERR. ”Конечно, и это оказывает влияние на количество зрителей”, — признает Ору. Но более серьезным активатором рейтингов он считает неожиданный успех российской команды, что привело к экраном местных русских болельщиков. ”Конечно, нам помогло, что у сборной России до определенного момента все было хорошо”.

Получается, что канал неплохо справился с одной из своих основных задач — содействием интеграции. Ору соглашается. ”В последнее время я сильно болею за сборную Бельгии, но сейчас по рабочим причинам держал кулаки и за русских”, — говорит он.

Ору отмечает, что до или после футбольных трансляций они специально выпускали в эфир свои лучше передачи и рекламу осенних новинок. ”Так мы получим новые пары глаз, которые будут знать, что наш канал можно смотреть и после ЧМ и что осенью ожидаются интересные передачи”, — поясняет мужчина.

Несмотря на то, что по завершению чемпионата количество зрителей вновь сократится, Ору доволен. ”Важно то, что многие люди, которые до этого вообще не знали, где у них на телевизоре ETV+, нашли его”, — говорит он.

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