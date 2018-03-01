Главред ETV+ Дарья Саар добилась справедливости! В общественную палату при ERR добавили представителей неэстонцев

В начале февраля был утвержден новый состав Общественной палаты при совете ERR (Эстонской общественно-правовой телерадиовещательной корпорации), который вызвал критику со стороны главного редактора канала ETV+Дарьи Саар, поскольку среди 15 членов палаты не было людей, кого можно было считать представителями русскоязычной части населения.

На состоявшемся 27 февраля заседании Совета ERR состав Общественной палаты был дополнен тремя экспертами.

Это пишущий на русском языке писатель Роман Фокин, главный редактор выходящей на двух языках газеты ”Северное побережье/Põhjarannik” Эрик Гамзеев и руководитель бакалавриата факультета журналистики и коммуникации Тартуского университета Мария Мурумаа-Менгель.

В утвержденный в начале февраля состав Общественной палаты вошли:

Андрес Йыэссаар, Катри Райк, Юло Нийнеметс, Кристи Лийва, Ильмар Рааг, Индрек Нейвельт, Хаги Шейн, Пеэп Йахило, Стен Луйга, Тийт Алексеев, Кристи Винтер, Мерит Копли.

Совет ERR утверждает состав Общественной палаты сроком на пять лет. При назначении членов палаты руководствуются пропорциональностью представленности в ней различных групп населения и сфер жизни. Участие в работе Общественной палаты ERR не оплачивается.