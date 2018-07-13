13.07.2018, 13:50

Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”

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rus.delfi.ee
EST 4
Главред Elu 24 и Limon Керту Юккум ударила коллегу-мужчину по лицу: ”орала так, что весь этаж слышал”
Kalev Lilleorg

Бывший коллега теле- и радиоведущей, а ныне главного редактора входящих в концерн Eesti Meedia порталов Elu 24 и Limon Керту Юккум (33) обвинят ее в применении физической силы за мем, которого он не создавал. Юккум обвинения отрицает и говорит, что не била мужчину в лицо, а просто провела рукой по воздуху, пишет kroonika.delfi.ee.

Наряду со своей основной работой Рандо крутил пластинки в ночных клубах. Летом прошлого года он проводил в Пярну музыкальное мероприятие и отправил Elu 24 пресс-релиз, который один из репортеров портала и опубликовал. Юккум посчитала сообщение неподходящим (вероятно, ввиду отсутствия определенной договоренности о сотрудничестве) и велела снять новость.

В ответ на это мужчина сообщил, что впредь будет оправлять сообщения другим порталам. ”Мне кажется, здесь и зародилась неприязнь ко мне со стороны Керту Юккум, которую она со временем взрастила в своей голове до приличных размеров. Наверное, она посчитала, что между нами завязалась вражда. Так прошел год. Время от времени она критиковала эти мероприятия и электронную музыку. В этих кругах в Таллинне ее даже стали называть полицейским и не хотели пускать на вечеринки, так как потом выходили статьи с критикой”, — рассказывает Рандо.

Однажды на странице одного организованного друзьями Рандо мероприятия в Facbook был опубликован мем, изображающий Юккум в форме полицейского, который говорит: ”Эта вечеринка RUUM такая ужасная. Все танцуют и всем весело. Все пьют и рисуют, никакой драмы….wtf !?! Двор закрыт, ни одного папарацци. Вечеринки длятся так долго, что мою передачу о животных никто не смотрит”.

По словам Рандо, он на этого пост даже не обратил никакого внимания. Тем не менее, вскоре ему позвонила директор медиадивизиона Eesti Meedia Неле Лаэв с требованием удалить мем. Мужчина передал просьбу владельцам клуба и они ее исполнили.

Через неделю или две Рандо и Керту встретились в офисе Eesti Meedia.

”Керту Юккум выпалила ”черт, ты и есть этот придурок!”, подошла и влепила мне такую хорошую затрещину. [… ] Вследствие удара на моем лице остался след от ее ногтей. Лицо какое-то время горело и я даже на мгновение испугался”, — описывает мужчина. По его словам, после этого Юккум продолжала кричать и требовать "выдачи" автора мема.

Для обсуждения случившегося было созвано собрание. Мужчина утверждает, что присутствующие были заодно с Юккум и пытались выставить все так, будто это ее на протяжение года безбожно терроризируют.

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Долгие разборки увенчались тем, что Рандо подал заявление об уходе. На его вопрос о том, как быть с тем, что Юккум его ударила, ему пообещали разобраться с этим.

”Между нашими работниками произошел конфликт. К сожалению, такие вещи случаются во всех больших коллективах. Утверждения о насилии — преувеличение”, — немногословно прокомментировала ситуацию изданию Неле Лаэв.

”Мои разногласия с Рандо начались тогда, когда я уличила его в злоупотреблении своими служебными полномочиями: он рекламировал на странице Elu 24 свою личную серию мероприятий, не имея на этого разрешения, — комментирует инцидент сама Юккум. — У Рандо оставался доступ к статьям Elu 24 с того времени, как он работал в редакции. Кроме того, что присылал информацию бывшим коллегам и просил разместить на странице. Как главный редактор я запретила ему это делать и попросила прекратить. После этого Рандо стал надо мной издеваться. Например, вывесил в соцсетях рекламу с использованием моей фотографии и подписью ”единственная вечеринка без Юккум”. Это не единичный случай. Он продолжал создавать неприятные и неудобные ситуации. Все длилось с 26 июня 2017 года. Слова не помогали. Я хотела, чтобы он понял, что его поведение неправильное”.

Юккум утверждает, что никакого применения насилия не было. ”Я не ударяла Рандо. Никакого физического контакта не было. Я просто провела рукой по воздуху. Я сожалею, что поступила слишком эмоционально в данной ситуации, и надеюсь, что и Рандо сделал выводы. Насколько мне известно, он ушел из Eesti Meedia по собственному желанию”.

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