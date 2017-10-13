Главред Delfi и EPL: обвинения в отношении Рыйваса были ужасными, поцелуи — лишь вершина айсберга

Главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi Урмо Соонвальд сказал вчера ”АК”, что в статье была опубликована лишь вершина айсберга поведения Таави Рыйваса в Малайзии и что по соглашению сторон общественности была представлена облегченная версия.

”Вчера мне посчастливилось находиться 2-3 часа в одном помещении с этой девушкой, и я ни на секунду не засомневался в правдивости ее слов. Обвинения в отношении поведения Рыйваса были ужасными, и поцелуй — лишь надводная часть айсберга. По соглашению с источником мы опубликовали более легкую версию”, — сказал Соонвальд.

По его словам, у Рыйваса была возможность ответить на страницах газеты на обвинения, но он не ответил. ”Он ни разу не написал нам, что это не соответствует действительности. Вчера у него тоже была возможность ответить, но он не ответил. Эскалация — это коммуникационный промах Рыйваса. Теперь он втянул людей из EAS и делегацию. Принесенные от имени всей делегации извинения перенаправляют вину на слишком многих людей”, — отметил Соонвальд.

Соонвальд сказал, что никто специально не подгадывал, чтобы статья вышла непосредственно перед выборами, просто история произошла недавно, в конце сентября: ”У нас информация появилась в конце прошлой недели. Мы действовали максимально быстро. Мне по-человечески жаль Рыйваса, но тем вечером было больше деталей и больше девушек, чем известно на данный момент”.

”Рыйвас сам знает, из-за чего уходит в отставку. Он уходит не потому, что якобы ничего не произошло. С большой долей вероятности это был единичный случай. Рийгикогу нужны мозги Таави Рыйваса, но я не уверен, нужна ли Рийгикогу прибавившаяся сегодня репутация”, — подытожил Соонвальд.