Главред белорусского портала — Delfi: народ не смирится, несмотря на неадекватные действия Лукашенко

В субботу, 25 марта, в 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, на площади Свободы в Минске прошла акция ”Дня воли”. Главный редактор информационного портала ”Хартия 97” Наталья Радина прокомментировала для Delfi события этого дня.

”Могу сказать так, что Лукашенко окончательно сошел с ума: он настолько боится за свою власть, что готов сегодня воевать с народом”, — сказала в интервью порталу Delfi Наталья Радина. ”Тысячи сотрудников спецназа и ОМОНа были выставлены сегодня против абсолютно безоружных, мирных людей. Город находился фактически на военном положении”.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживали демонстрантов, среди которых были оппозиционные активисты, иностранные правозащитники, журналисты и обычные граждане, недовольные происходящим в стране.

По мнению Радиной, люди выступают против ухудшения жизни. ”Люди сегодня доведены до отчаяния. Экономическая ситуация в стране просто катастрофическая: зарплаты резко упали, безработица выросла в несколько раз. Сейчас Лукашенко ввел этот декрет о тунеядстве, под который попали сотни тысяч людей. Прежде всего, это социальные протесты”, — ответила она на вопрос о первопричине протестов. Она добавила, что накануне ”Дня Воли” оппозиция ”была интернирована президентом Белоруссии по всей стране”, в день протестов президент ”выставил вооруженный спецназ против простых людей”.

Напомним, что еще в апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет ”О предупреждении социального иждивенчества”. Согласно декрету, граждане Белоруссии, которые не работают более 183 дней в году, должны платить в бюджет налоговой сбор. За неуплату сбора, который в народе был прозван ”налогом на тунеядцев”, предусматривался штраф или административный арест. Недовольные таким положением дел, жители Белоруссии стали выходить на т.н. ”марши нетунеядцев”.

Радина подчеркнула, что еще накануне сегодняшней мирной демонстрации были задержаны более 300 человек.

”Я считаю, что белорусский народ не смирится, несмотря на неадекватные действия Лукашенко. Ему не удастся задушить протесты в этот раз, они будут продолжаться”, — уверена гравред портала ”Хартия 97”.

Происходящее в стране привлекло внимание иностранных правозащитников и журналистов. ”Бойцы ОМОНа были экипированы огнестрельным оружием. Они задержали сотрудников Белорусского Хельсинского Комитета, международных наблюдателей и 57 правозащитников, — описывает ситуацию Радина. — Офис правозащитного центра ”Весна” фактически разгромлен”.

Она подтвердила, что акции солидарности по всей стране планируется провести и в воскресенье, 26 марта, — уже по всей стране. Лидеры оппозиции призывают белорусов завтра выходить на площади своих городов.

Ранее говорилось и о том, что белорусы, готовые выйти на акции протеста, могут провести всереспубликанскую стачку. Радина считает, что и такой сценарий возможен: ”Уже были в истории такие случаи, когда в 1990-е годы массово бастовали рабочие крупнейших предприятий. Сейчас это вполне может вернуться, потому что идут массовые увольнения рабочих. Люди возмущены резким падением зарплат и, конечно же, не за горами, в том числе и забастовки и другие акции протеста по всей стране”.

Наталья Радина — журналист, с 2001 года — главный редактор портала ”Хартия-97”. 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов, была арестована КГБ. После освобождения из тюрьмы под подписку о невыезде вынуждена была бежать из Белоруссии, затем получила политическое убежище в Литве. Сейчас продолжает руководить сайтом ”Хартии” из Варшавы.