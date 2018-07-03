03.07.2018, 20:59

ГЛАВОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии и ЧП в Таллинне, смерть британского военнослужащего и интервью Бородича Delfi


rus.delfi.ee
EST
Avarii Lasnamäel
Avarii LasnamäelFoto: Erakogu, facebook

Сегодня в Таллинне произошли две аварии, одна из них - на железнодорожном переезде с летальным исходом: мужчина, попавший под поезд, погиб на месте. Вторая авария произошла в Ласнамяэ, пострадали пешеходы из-за вылетевшей на тротуар машины. Также сегодня на портале Delfi вышло интервью с Денисом Бородичем, который покидает Рийгикогу, чтобы возглавить TLT. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.

”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

Deniss Boroditš Foto: Ilmar Saabas

Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Loe edasi...

ФОТО: Авария в Ласнамяэ: машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Фото: facebook.com/EZ-дуны!

Сегодня, около 18 часов в столичном районе Ласнамяэ, за Lasnamäe Centrum, произошла авария.
Loe edasi...

В Таллинне поезд насмерть сбил мужчину

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Сегодня ближе к вечеру, в шестом часу, недалеко от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе погиб мужчина. Движение поездов нарушено.
Loe edasi...

ТОП

ФОТО DELFI: В Таллинне к отелю Oru из-за задымления стянуты пять пожарных машин

Foto: Oliver Tsupsman

Сегодня во второй половине дня спасатели получили вызов к отелю Oru на Нарвском шоссе в Таллинне, где наблюдалось задымление.
Loe edasi...

В Эстонии умер британский военнослужащий

Twitter

Вооруженные силы Великобритании на своей странице сообщают, что на выходных в Эстонии умер рядовой Рис Миллер.
Loe edasi...

От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса

Toomas Hendrik Ilves presidendikandidaadina Ärma talus Foto: Tiit Blaat

Из обнародованного недавно годового отчета принадлежащей Тоомасу Хендрику Ильвесу Ermamaa OÜ следует, что доход от продаж, который составил 7667 евро, был получен путем предоставления услуг по аренде.
Loe edasi...

Найденные в Таиланде дети могут провести в пещере несколько месяцев

Tai 1 Foto: SOE ZEYA TUN, REUTERS

Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии.
Loe edasi...

В Пярнумаа застрелен мужчина. В качестве подозреваемого задержан его младший брат

Funwithgun-20 Foto: Ilmar Saabas

В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет.
Loe edasi...

Устроивший стрельбу в центре Таллинна Таави Сынаялг — бизнесмен, который любит долги

Facebook

34-летний Таави Сынаялг, который минувшей субботой схватился в центре Таллинна за оружие и выстрелил в человека, и ранее попадал в орбиту внимания прессы.
Loe edasi...

Клиент взбешен: Selver намеренно обманывает клиентов!

Selveri hind vale Foto: Lugeja foto, Lugeja

На ценнике цифра оказалась меньше, чем на весах. Однако клиент не смог приобрести свой товар по верной цене, пишет Kasulik.
Loe edasi...

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Предприниматель — о субботней стрельбе: я не знал о возможных проблемах с наркотиками у моего сына

03.07.2018
В субботу сын известного предпринимателя устроил в центре Таллинна стрельбу, а позже по ходатайству прокуратуры был заключен под стражу. По имеющимся у прокуратуры данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Подробнее

Призыв читателя: не закрывайте глаза на домашнее насилие! Печальная история одной девушки

03.07.2018
В июне департамент полиции и погранохраны проводит акцию “А я не боюсь вмешаться”. Это акция посвящена насилию, а именно против него. Сотрудники полиции просят сообщать о насилии в семье, а также не проходить мимо, если вы стали свидетелем насилия. В этой статье пойдет речь о девушке, которая в детстве пережила трагедию.
Подробнее


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Англия против Колумбии. Кто победит в Москве?

03.07.2018
В 1/8 финала чемпионата мира по футболу один из претендентов на медали Англия сразится в Москве с Колумбией (начало в 21:00). Этот поединок завершает программу матчей первого раунда плей-офф. За основными событиями матча можно следить с помощью нашего блога.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии и ЧП в Таллинне, смерть британского военнослужащего и интервью Бородича Delfi

03.07.2018
Сегодня в Таллинне произошли две аварии, одна из них - на железнодорожном переезде с летальным исходом: мужчина, попавший под поезд, погиб на месте. Вторая авария произошла в Ласнамяэ, пострадали пешеходы из-за вылетевшей на тротуар машины. Также сегодня на портале Delfi вышло интервью с Денисом Бородичем, который покидает Рийгикогу, чтобы возглавить TLT. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €

Команда юных футболистов, заблокированная дождями в пещере Таиланда, может провести там более четырех месяцев

03.07.2018
Радость от обнаружения живыми 12 футболистов-юниоров и их тренера, после того как они девять дней провели в полузатопленной пещере и считались пропавшими без вести, сменяется новой тревогой: вызволить попавших в природную ловушку ребят очень сложно. Возможно, им придется несколько месяцев провести в пещере в ожидании окончания сезона дождей, считают спасатели.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

03.07.2018
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Подробнее

В Swedbank при бесконтактных платежах невозможно самостоятельно установить лимит. Почему?

03.07.2018
В Swedbank нет возможности самостоятельно установить дневной лимит при оплате картой с бесконтактным чипом. Поэтому в случае кражи пользователи таких карт должны действовать как можно быстрее, пишет Kasulik.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СМИ: несколько акций протеста могут пройти в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа

03.07.2018
Несколько акций протеста могут быть организованы в Хельсинки в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля. Как сообщила во вторник телекомпания Yle, в полицию на текущий момент поступили заявки на проведение четырех демонстраций.
Подробнее