ГЛАВОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии и ЧП в Таллинне, смерть британского военнослужащего и интервью Бородича Delfi

Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.

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ФОТО: Авария в Ласнамяэ: машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Сегодня, около 18 часов в столичном районе Ласнамяэ, за Lasnamäe Centrum, произошла авария.

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В Таллинне поезд насмерть сбил мужчину

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Сегодня ближе к вечеру, в шестом часу, недалеко от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе погиб мужчина. Движение поездов нарушено.

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ФОТО DELFI: В Таллинне к отелю Oru из-за задымления стянуты пять пожарных машин

Foto: Oliver Tsupsman

Сегодня во второй половине дня спасатели получили вызов к отелю Oru на Нарвском шоссе в Таллинне, где наблюдалось задымление.

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В Эстонии умер британский военнослужащий

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Вооруженные силы Великобритании на своей странице сообщают, что на выходных в Эстонии умер рядовой Рис Миллер.

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От убытков и кредита от владельца до странного имейла. О чем говорит новый отчет скандальной фирмы Ильвеса

Toomas Hendrik Ilves presidendikandidaadina Ärma talus Foto: Tiit Blaat

Из обнародованного недавно годового отчета принадлежащей Тоомасу Хендрику Ильвесу Ermamaa OÜ следует, что доход от продаж, который составил 7667 евро, был получен путем предоставления услуг по аренде.

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Найденные в Таиланде дети могут провести в пещере несколько месяцев

Tai 1 Foto: SOE ZEYA TUN, REUTERS

Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии.

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В Пярнумаа застрелен мужчина. В качестве подозреваемого задержан его младший брат

В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет.

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