ГЛАВОЕ ЗА ДЕНЬ: Аварии и ЧП в Таллинне, смерть британского военнослужащего и интервью Бородича Delfi

Сегодня в Таллинне произошли две аварии, одна из них - на железнодорожном переезде с летальным исходом: мужчина, попавший под поезд, погиб на месте. Вторая авария произошла в Ласнамяэ, пострадали пешеходы из-за вылетевшей на тротуар машины. Также сегодня на портале Delfi вышло интервью с Денисом Бородичем, который покидает Рийгикогу, чтобы возглавить TLT. Об этом и других новостях читайте в нашей подборке.
”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT. Loe edasi...
ФОТО: Авария в Ласнамяэ: машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов
Сегодня, около 18 часов в столичном районе Ласнамяэ, за Lasnamäe Centrum, произошла авария. Loe edasi...
В Таллинне поезд насмерть сбил мужчину
Сегодня ближе к вечеру, в шестом часу, недалеко от железнодорожного переезда Вильяндиского шоссе погиб мужчина. Движение поездов нарушено. Loe edasi...
Найденные в Таиланде дети могут провести в пещере несколько месяцев
Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии. Loe edasi...
В Пярнумаа застрелен мужчина. В качестве подозреваемого задержан его младший брат
В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет. Loe edasi...
Устроивший стрельбу в центре Таллинна Таави Сынаялг — бизнесмен, который любит долги
34-летний Таави Сынаялг, который минувшей субботой схватился в центре Таллинна за оружие и выстрелил в человека, и ранее попадал в орбиту внимания прессы. Loe edasi...