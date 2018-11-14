14.11.2018, 13:11

Главным редактором журнала ”Яна” станет Дарья Саар

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rus.delfi.ee
EST 23
Главным редактором журнала ”Яна” станет Дарья Саар
Фото: личный архив Дарьи Саар

На последней неделе ноября редакцию журнала на русском языке ”Яна” возглавит Дарья Саар, которая приведет с собой и полностью новую команду.

„Я с большой радостью приняла предложение концерна Ekspress Meedia возглавить редакцию журнала ”Яна” и начать сотрудничество с одной из наиболее быстро развивающихся медиа-организаций в Эстонии. Жду с интересом, как я смогу применить свой прежний опыт для развития популярного и любимого многими журнала. Очень надеюсь, что нам вместе с другими изданиями Ekspress Meedia, в особенности портала RusDelfi, удастся не только удержать прежние позиции на рынке, но также и увеличить аудиторию стать долгожданным товарищем для прежних и новых подписчиков и читателей”, — сказала Дарья Саар.

„Журнал ”Яна” до сих пор храбро держался на сложном рынке СМИ и теперь, когда его наиболее близким партнеро станет RusDelfi, у нас есть причины ожидать, что существенно возрастут как заметность журнала в интернете, так и его известность в розничной продаже и в глазах подписчиков. Дарья Саар сумела успешно создать русскоязычный телеканал, а теперь перед ней новый вызов — вывести содержание, читаемость и тираж журнала ”Яна” на новый уровень. Но Дарья и редакция ”Яны” не одиноки перед этим вызовом, за их спинами — все другие издания и редакторы Ekspress Meedia”, — подтвердил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

Как заявила предыдущий главный редактор журнала ”Яна” Наталья Сааль, перемены — это суть нашей эпохи. ”Время показывает, что все перемены к лучшему. Надеюсь, что это так и на сей раз. Искренне благодарим всех, кто все эти долгие годы помогал нам создавать журнал — нашу редакцию,журналистов, внештатных авторов, героев наших историй и, конечно, наших читателей. Журнал — это не только редакция и читатели, это большой и сложный проект, где каждая деталь имеет свою важность и влияние”, — добавила Сааль.

Ekspress Meedia приносит благодарность прежнему коллективу редакции журнала ”Яна” за работу по созданию, становлению и развитию издания.

Первый номер журнала ”Яна”, подготовленный новой редакцией, выйдет из печати в январе 2019 года.

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