Главным редактором журнала ”Яна” станет Дарья Саар

„Журнал ”Яна” до сих пор храбро держался на сложном рынке СМИ и теперь, когда его наиболее близким партнеро станет RusDelfi, у нас есть причины ожидать, что существенно возрастут как заметность журнала в интернете, так и его известность в розничной продаже и в глазах подписчиков. Дарья Саар сумела успешно создать русскоязычный телеканал, а теперь перед ней новый вызов — вывести содержание, читаемость и тираж журнала ”Яна” на новый уровень. Но Дарья и редакция ”Яны” не одиноки перед этим вызовом, за их спинами — все другие издания и редакторы Ekspress Meedia”, — подтвердил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

Как заявила предыдущий главный редактор журнала ”Яна” Наталья Сааль, перемены — это суть нашей эпохи. ”Время показывает, что все перемены к лучшему. Надеюсь, что это так и на сей раз. Искренне благодарим всех, кто все эти долгие годы помогал нам создавать журнал — нашу редакцию,журналистов, внештатных авторов, героев наших историй и, конечно, наших читателей. Журнал — это не только редакция и читатели, это большой и сложный проект, где каждая деталь имеет свою важность и влияние”, — добавила Сааль.

Ekspress Meedia приносит благодарность прежнему коллективу редакции журнала ”Яна” за работу по созданию, становлению и развитию издания.

Первый номер журнала ”Яна”, подготовленный новой редакцией, выйдет из печати в январе 2019 года.