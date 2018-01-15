Главным редактором русского Delfi станет Дмитрий Кукушкин

В середине февраля пост главного редактора русского Delfi займет Дмитрий Кукушкин, который перед этим 1,5 года являлся редактором-репортером канала ETV+, а также ведущим новостей ”Актуальной Камеры”.

”Способности, навыки и амбиции Дмитрия, его опыт работы на телевидении являются именно теми качествами, которых мы ожидаем от нового руководителя русского Delfi. Его предыдущая деятельность в местной русской журналистике оставила весьма хорошее впечатление и мы рады, что уже через месяц мы сможем применить его навыки у нас на портале. Как сам Дмитрий, так и мы понимаем, что знакомство с деталями веб-журналистики займет некоторое время, но и редакция русского Delfi и все остальные на 100% готовы инвестировать в его обучение”, — заявил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

”Столь опытный журналист сделает сильнее все издательство Ekspress Meedia и поможет сделать портал русского Delfi более оперативным и разнообразным, чтобы еще лучше предоставлять информацию и развлечения говорящим по-русски людям в Эстонии”.

После сегодняшней встречи с редакцией Дмитрий Кукушкин заявил, что для него большая честь стать частью ведущего эстонского медиаконцерна.

”Пост главного редактора русского Delfi — это профессиональный вызов для меня, и в то же время возможность реализовать свои идеи на одном из самых популярных порталов Эстонии. Надеюсь, что мне удастся воплотить в жизнь планы по модернизации формата и содержания издания”, — сказал Кукушкин.

Предыдущий главный редактор русского Delfi Юлия Родина покинула пост в ноябре 2017 года; с тех пор и до заступления на эту должность Дмитрия Кукушкина руководство порталом осуществляет Вера Степанова.

Дмитрий Кукушкин родился в 1975 году в Ивангороде. Окончил нарвскую среднюю школу №7, после чего отучился 2 курса в Эстонской морской академии. Затем работал актером в театре-студии ”Ильмарине”, на SKY Радио, телеканале STV. В 2004-2014 был репортером и ведущим утренних новостей на канале ПБК; 2014-2016 — ведущим утреннего шоу на ”Народном радио” и 2016-2018 — репортером-редактором и ведущим новостей на канале ETV+. Окончил Нарвский колледж Тартуского университета по специальности ”Организация работы местного самоуправления”.