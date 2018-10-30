30.10.2018, 13:35

Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

 (47)
rus.delfi.ee
EST 2
Arvamusfestival 2015
Arvamusfestival 2015Foto: Ester Vaitmaa

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.

На место главреда ETV+ был объявлен открытый конкурс, в котором участвовали 30 человек. По словам члена правления ERR Урмаса Ору, в заключительный тур конкурса прошли шесть очень сильных кандидатов и окончательный выбор главреда был сложной задачей.

"В пользу Екатерины говорит ее сильный журналистский бэкграунд и, несомненно, успешный опыт работы в ERR", — отметил Ору.

Екатерина Таклая в числе своих основных задач видит дальнейшее развитие журналистского контента ETV+, а также создание еще большей синергии между разными русскоязычными медийными платформами ERR.

"На сегодняшний день на ETV+ работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, в команде с которыми мне будет честь развивать телеканал далее, делая его журналистскую составляющую более острой и актуальной, и наращивая аудиторию телеканала. Я также надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с порталом rus.err.ee и Радио 4, что даст возможность сделать русскоязычный контент корпорации ERR еще сильнее", — говорит Таклая.

Екатерина Таклая родилась в Петербурге в 1973 году. Она с отличием окончила Санкт-Петербургский Государственный университет, получив диплом по специальности "Английская филология". Она также прошла годичный курс по бизнес-менеджмента в "Институте международных отношений Санкт-Петербурга" (IMISP) и обучалась английскому языку в Эксетерском университете в Великобритании. До переезда в Эстонию из России в 2002 году работала в качестве эксперта в инвестиционных проектах, финансируемых Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). В Эстонии ее первым местом работы была школа Rocca al Mare (учитель английского языка), затем русскоязычная газета Äripäev "Деловые ведомости". Портал новостей rus.err.ee Екатерина Таклая возглавила в 2010 году.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Банк предупреждает: ваши выплаты по жилищному кредиту могут увеличиться на 150 евро в месяц

30.10.2018
По прогнозам крупнейшего в Северных странах банка Nordea, люди, взявший жилищный кредит, должны быть готовы к повышению базовых процентных ставок до 2-3%, то есть до того уровня, на котором они находились до кризиса 2008 года.
Подробнее




Командующий Силами обороны Эстонии считает, что нарвитяне должны привыкать к людям в военной форме

30.10.2018
Генерал Рихо Террас, командующий Силами обороны Эстонии, в ходе беседы с журналистами на прошлой неделе сообщил о своем видении оборонительного потенциала региона, в частности, нарвского отделения Кайтселийта, пишет "Виру Проспект".
Подробнее

ФОТО: Спартаковская красавица установила рекорд КХЛ и Delfi

30.10.2018
Прилетавший в Таллинн на матч регулярного чемпионата КХЛ
московский "Спартак" выступает осенью неровно, чередуя победы с поражениями. Однако на старте сезона популярный хоккейный клуб уже установил рекорд КХЛ.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-25% Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
330,- €

МЕТОДЫ 90-х?| Угрозы, насилие и обман. Как востребует долги самый главный профессиональный коллектор Эстонии

30.10.2018
Какими методами пользуются т. н. профессиональные коллекторы, к которым обращаются кредиторы, когда инкассо и судебным исполнителям не удается заставить должника платить по счетам? Насколько они эффективны и что из себя представляют? Разбиралось издание Eesti Päevaleht.
Подробнее

РЕПЛИКА: О тех, чья родина здесь, в Эстонии

30.10.2018
В свете разразившейся в который раз дискуссии о двойном гражданстве на повестку дня вновь встал вопрос: на чью сторону встанут ”они” в случае конфликта между Эстонией и ”их” исторической родиной? При этом непонятно, на основании чего вообще предполагается, будто "былое" происхождение как-то связано с лояльностью?
Подробнее

Тайна, покрытая мраком: загадка смерти одного из героев книги "Криминальная Эстония"

30.10.2018
Спустя 25 лет после трагической гибели Генриха Акопяна, которому когда-то покровительствовал убитый осенью 2016 года крестный отец эстонского криминального мира Николай Таранков, я попыталась разобраться в причинах, по которым взорвали машину Акопяна.
Подробнее


Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

30.10.2018
В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.
Подробнее