Главным редактором ETV+ станет Екатерина Таклая

Правление Эстонского национального телерадиовещания (ERR) выбрало новым главным редактором телеканала ETV+ Екатерину Таклая, которая в настоящее время является руководителем портала новостей rus.err.ee. Новый главред приступит к работе 1 января 2019 года.
На место главреда ETV+ был объявлен открытый конкурс, в котором участвовали 30 человек. По словам члена правления ERR Урмаса Ору, в заключительный тур конкурса прошли шесть очень сильных кандидатов и окончательный выбор главреда был сложной задачей.
"В пользу Екатерины говорит ее сильный журналистский бэкграунд и, несомненно, успешный опыт работы в ERR", — отметил Ору.
Екатерина Таклая в числе своих основных задач видит дальнейшее развитие журналистского контента ETV+, а также создание еще большей синергии между разными русскоязычными медийными платформами ERR.
"На сегодняшний день на ETV+ работают одни из лучших русскоязычных журналистов Эстонии, в команде с которыми мне будет честь развивать телеканал далее, делая его журналистскую составляющую более острой и актуальной, и наращивая аудиторию телеканала. Я также надеюсь на продолжение тесного сотрудничества с порталом rus.err.ee и Радио 4, что даст возможность сделать русскоязычный контент корпорации ERR еще сильнее", — говорит Таклая.
Екатерина Таклая родилась в Петербурге в 1973 году. Она с отличием окончила Санкт-Петербургский Государственный университет, получив диплом по специальности "Английская филология". Она также прошла годичный курс по бизнес-менеджмента в "Институте международных отношений Санкт-Петербурга" (IMISP) и обучалась английскому языку в Эксетерском университете в Великобритании. До переезда в Эстонию из России в 2002 году работала в качестве эксперта в инвестиционных проектах, финансируемых Всемирным Банком и Европейским банком реконструкции и развития (EBRD). В Эстонии ее первым местом работы была школа Rocca al Mare (учитель английского языка), затем русскоязычная газета Äripäev "Деловые ведомости". Портал новостей rus.err.ee Екатерина Таклая возглавила в 2010 году.