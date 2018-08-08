08.08.2018, 10:24

Главным исполнителем на Продуктовом фестивале Кристийне будет легендарный ансамбль Vennaskond


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Vennaskond 6. mail Tartus
Vennaskond 6. mail TartusFoto: Rene Türk, René Türk

В субботу, 18 августа, районная управа Кристийне организует в 12 часов в парке Левенру Продуктовый фестиваль Кристийне, на котором будет отмечаться и День восстановления независимости.

Вместе с поварами-любителями предлагать блюда для дегустации и ознакомления на продуктовом фестивале будут и профессионалы. Девиз Продуктового фестиваля — ”Вкусные впечатления из Кристийне”. Гвоздем музыкальной программы станет легендарная группа Vennaskond.

”Я с радостью констатирую, что Кристийне стал первым районом, который взялся за инициативу организовать продуктовый фестиваль. Фестиваль пройдет в историческом парке Левенру, историческая среда которого сделает фестиваль еще насыщеннее. Вход для всех жителей нашего района и гостей бесплатный. Помимо вкусной еды мы предложим веселую культурную программу, гвоздем которой будет легендарный ансамбль Vennaskond”, — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Будет открыта также детская зона, где пройдут различные интересные занятия для детей разного возраста.

”Приходите попробовать вкусную еду и насладиться приятной компанией!”, — приглашает Управа района Кристийне.
Зарегистрироваться в качестве торговца можно до 12 августа.

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