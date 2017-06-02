Главный ведущий переговоров по Brexit дал обзор графика и приоритетов переговоров

Члены комиссии по делам Европейского союза и комиссии по иностранным делам встретились с Мишелем Барнье, который является главным ведущим переговоров по выходу Великобритании из ЕС. Барнье дал обзор графика и приоритетов переговоров.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон подтвердил на встрече, что Эстония хочет сохранить единство всех 27 государств-членов ЕС, а также сохранить близкие и дружественные отношения сотрудничества между Великобританией и ЕС.

”Мы придерживаемся четко одной позиции в вопросах, которые следует обсудить в первую очередь”, — сказал Михкельсон, имея в виду, прежде всего, права граждан и бюджет Европейского союза.

Сейчас в остальных странах ЕС проживает порядка 1,2 миллиона британцев. В Великобритании проживает порядка 3,2 миллиона граждан ЕС. Обязательства, которые Великобритания взяла на себя в рамках текущего периода финансирования до 2020 г., составляют 16% от бюджета ЕС.

Председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут спросил у Барнье, как Эстония, будучи председателем, сможет внести свой вклад для того, чтобы переговоры о выходе были успешны. Барнье ответил, что Эстония, будучи председателем, будет исполнять в процессе переговоров очень важную роль, так как она будет председательствовать на заседаниях Совета ЕС по общим вопросам и руководить работой COREPER, комитета постоянных представителей.

Барнье дал обзор графика переговоров, согласно которому первый тур переговоров начнется 19 июня. Цель — к концу этого года, когда закончится председательство Эстонии в Совете ЕС, достичь договоренностей по принципиальным вопросам в сферах прав граждан, финансовых вопросов и вопросов о границах. Согласно графику, договор о выходе должен вступить в силу к весне 2019.

Главный ведущий переговоров подчеркнул, что в основу принципов переговоров о выходе Великобритании лягут прозрачность и вовлечение общественности, справедливые условия конкуренции и правовая ясность. По его словам, в единстве государств-членов нуждается и Великобритания, так как договор о выходе должны подтвердить 27 государств-членов.

”Единство ЕС — очень важно, — подчеркнул Барнье. — В ходе переговоров мы сосредоточимся, в первую очередь, на правах граждан и на финансовых обязанностях Великобритании. Никакой агрессии на переговорах не будет, но совершенно очевидно то, что Великобритания должна выполнять свои обязанности и что весь процесс должен быть сбалансирован”.

Барнье подчеркнул, что на переговорах очень важно обеспечить права граждан. Он сказал, что на фоне выхода Великобритании важно рассказать гражданам о положительных сторонах ЕС, а также о том, чего может лишиться государство, решившее покинуть ЕС.

Во встрече участвовали председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, заместитель председателя Кейт Пентус-Розиманнус, член комиссии Андрес Херкель, председатель комиссии по делам Европейского союза Тоомас Витсут и члены комиссии Тийна Кангро, Оудекки Лооне, Айвар Сыэрд, Калле Паллинг, Тийт Терик и Йоханнес Керт.

22 мая на Совете ЕС по общим вопросам государства-члены ЕС уполномочили Европейскую комиссию начать переговоры о договоре о выходе Великобритании из Европейского союза. Они также дали конкретные указания, то есть мандат на ведение переговоров. Европейская комиссия будет вести переговоры в соответствии с указаниями, установленными Европейским советом, и указаниями по ведению переговоров, полученными от Совета Европейского союза. Главный ведущий переговоров — Мишель Барнье. Договор о выходе должны одобрить парламент Великобритании и Европейский парламент со стороны Европейского союза.