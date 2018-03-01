Главный имам Эстонии купил на деньги прихода еду, бассейн и раскладушку

Главный имам Эстонии Ильдар Мухамедшин в прошлом году был признан виновным в использовании имущества прихода в личных целях, пишет Eesti Päevaleht.

8 ноября 2016 года сотрудники бюро расследований экономических преступлений Департамента полиции и погранохраны вошли в рабочий кабинет Мухамедшина в мечети и в квартиру на улице Тина. Следователи основательно обыскали помещения и взяли с собой часть вещей. Мухамедшину предъявили подозрение в присвоении денег прихода.

В ходе разбирательства выяснилось, что Мухамедшин использовал деньги со счета прихода в личных целях.

В 2014 году у него единственного из прихода был доступ к банковскому счету в Swedbank. 12 мая имам пошел в контору на Лийвалайа и снял со счета прихода 30 000 евро. Позже — еще 10 000. Мухамедшин передал эти деньги своей супруге Лие, которая их положила на свой личный счет в SEB. В тот же день семья купила дачу в Виймси.

Выяснилось, что также на деньги прихода Мухамедшин обзавелся бассейном, катушкой шланга и раскладушкой. Также он оплатил личные и семейный счета за телефон на сумму 894,13 евро. Кроме того, за счет прихода он приобрел членам семьи визы и страховки.

После этого имам купил в продуктовых еды, расплатившись также карточкой прихода.

Бухгалтер прихода назвала финансовые дела Мухамедшина ”небрежными”, но добавила, что он не вор.

У имама есть объяснения каждому случаю. По его словам, он и его супруга работают в приходе: имам занимается всем, что касается мужчин, супруга Лия — женщин и детей. В промежуток времени, описанном в подозрении, его супруга работала волонтером. Имам утверждает, что все проверяла и ревизионная комиссия прихода, и они нарушений не обнаружили.

Бассейн только для гостей

Бассейн и шланг якобы приобретены для того, чтобы их могли использовать дети, гостя на даче. ”Об этом знают и правление прихода, и Налогово-таможенный департамент, которому я объяснял. У нас обычай: мусульмане встречаются, вместе готовят и беседуют. Поскольку большинство родителей приходят с детьми, это задумано для них. Летом сложно проводить уроки на Кеэвизе, 9, поэтому мероприятия устраивали на открытом воздухе”.

Мероприятия на даче носили характер неформальных встреч. Насчет гостевой кровати имам ничего не сказал.

Осенью прошлого года Delfi писал: прокуратура пришла к мнению, что достаточно доказательств для предъявления обвинения уголовного обвинения, но учитывая размер вины и причиненный приходу ущерб, нет безусловной необходимости привлекать имама к ответственности в уголовном порядке. Прокуратура прекратила уголовное производство в порядке опортунитета, что означает, что имаму назначили денежное обязательство в 800 евро, которые нужно заплатить в течение установленного срока.