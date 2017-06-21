Главное здание железнодорожной станции Тапа было признано памятником культуры

Главное здание железнодорожной станции Тапа приказом министра культуры было признано строительным памятником. Возведенная в 1870 железнодорожная станция — одна из старейших в Эстонии, сообщает Министерство культуры.

Предложение признать это здание памятником было внесено после картографирования и анализа ценной архитектуры Эстонии 20 столетия.

По словам советника Министерства культуры по вопросам защиты памятников старины Лийны Янес, железнодорожная станция Тапа имеет центральное значение в истории, потому что ее возведение дало толчок развитию всего города. "Застройка, связанная с развитием транспорта, обрела гораздо более глубокое значение, поэтому она нуждается в защите. Станция Тапа — это важный символический объект как на железной дороге, так и в Тапаском городском строительстве, а также ценный пример исторической архитектуры. Кроме того, главное здание железнодорожной станции Тапа — это единственное сохранившееся каменное здание железнодорожной станции, построенное до Первой мировой войны, которое было возведено по спецпроекту", — добавила Янес.

Деревянное здание вокзала дважды перестраивалось в 1914 и 1928 годах. В его интерьерах сохранились первоначальные детали и отделка, особую ценность имеет потолок с поперечными балками, профильными планками и ромбовыми украшениями в зале ожидания. О необходимости взять железнодорожную станцию под защиту говорилось и в прежнем исследовании, заказанном Департаментом охраны исторических памятников, а также в обращении жителей города.

На сегодняшний день в Эстонии памятниками культуры признано 31 главное здание железнодорожных станций, но их количество растет, потому что в ближайшее время планируется признать памятниками также здания железнодорожных станций Нарва и Валга. Главное здание вокзала Тапа было признано памятником после масштабного исследования новейшей архитектуры, которое проводилось с 2007 по 2012 год. После многократных оценок и исследований признаки памятников были обнаружены у 114 объектов, в их числе у здания вокзала железнодорожной станции Тапа.

Признание памятником не налагает на владельцев ограничений в эксплуатации здания, а реорганизация помещений возможна и в том случае, если здание является памятником.