16.06.2018, 21:27

ГЛАВНОЕ ЗАДЕНЬ: Страсти по Delavue, Кальюлайд в Википалу и ЧМ-2018


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Melu enne Argentiina Islandi mängu Spartaki staadioni juures
Melu enne Argentiina Islandi mängu Spartaki staadioni juuresFoto: Andres Putting

Понимаем, сейчас не лучшее время для новостей — на улице хорошая погода, а по телевизору показывают ЧМ-2018. Поэтому вот удобная подборка главных событий дня — наслаждайтесь!

Клиенты обанкротившегося Delavue не могут вернуть свои деньги, а те, кто должен самому салону, от долга не избавятся

Delavue ilusalongi näohooldusprogrammi leping Foto: Andres Putting

Действующий в Таллинне салон красоты Delavue со дня прекратил работу и подал в суд заявление о банкротстве. Это стало полной неожиданностью как для клиентов, так и для работников фирмы. При этом остались как те, кто оплатил дорогостоящие процедуры наперед, так и те, кто взял у фирмы кредит во имя красоты.
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Глава МИД Украины призвал испортить футбольный праздник в России

Pavlo Klimkin Foto: Andres Putting

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хочет испортить ЧМ-2018, который проводится в России.
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Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

kontsert Foto: Andres Putting

Министр образования и науки Майлис Репс предложила обществу выразить свое отношение к идее сделать в Эстонии посещение детского сада обязательным. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что ничего удивительного в этой инициативе нет.
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ФОТО DELFI: Немного халявы. Из-за спора вокруг закупки парковка у PERH временно бесплатная

Foto: Ilmar Saabas

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Северо-Эстонская региональная больница (PERH) провела закупку для того, чтобы найти нового оператора для свое праковки, так как договор с фирмой Citypark закончился. Citypark также принимал участие в новой закупке, и потом оспорил ее результаты. В итоге дело затянулось, и теперь парковка у здания временно больницы — бесплатная для всех.
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Правительство Эстонии: диагноз — незрелость

Foto: Ilmar Saabas

Ситуация с абсолютно провальной и деструктивной антиалкогольной политикой правительства наглядно демонстрирует не только политическую, но даже простую человеческую незрелость наших руководителей. Как оказалось, министры не способны провести элементарный анализ последствий своих действий, а главное — признать допущенные грубейшие просчеты и отменить решения, которые продолжают гробить целую отрасль и связанные с ней сектора экономики.
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ВИДЕО: В Нарва-Йыэсуу большой дом был объят языками пламени

В пятницу вечером произошел пожар в стоявшем пустом доме. Большое здание было горело открытым пламенем.
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McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Mcdonalds Foto: Eero Vabamägi

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передает Business Insider.
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Ремонт Гонсиори задерживается: на очереди серьезная реорганизация движения на перекрестке с Пронкси

Gonsiori tänava ehitus Foto: Jaanus Lensment

Как сообщает Раэпресс, на ремонтируемом участке улицы Гонсиори в центре Таллинна, задерживаются работы. Причина — составленный в ходе проектирования геодезический план и реальное расположение коммуникаций не совпадают, что вызывает необходимость изменения технологии работ и требует дополнительного времени.
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Парадокс: почему в муниципальных домах живут те, кто не является малоимущим?

Foto: Hendrik Osula

”В нашем доме недавно поселился замечательный сосед, — рассказывает жительница Таллинна Елена. — Купил квартиру, вошел в правление. Но между делом сообщил, что жить он здесь в ближайшее время не будет, потому что у него есть муниципальная квартира на Раадику, и договор продлевать еще только через два года. Так что пока тут поживут друзья”.
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ФОТО: Президент Кальюлайд посетила зону масштабного лесного пожара, который до сих пор не могут потушить

Kersti Kaljulaid ja Andres Anvelt külastasid Vikipalus kustutamistöid Foto: erakogu

Лес в Википалу в Харьюмаа горит уже неделю. За это время огонь уничтожил 200 гектаров леса. К счастью, с помощью спасателей и добровольцев распространению огня положили конец, но работы по тушению еще не завершены.
Loe edasi…

ФОТО: Франция одержала трудную победу над Австралией

Russia Soccer WCup France Australia Foto: Hassan Ammar, AP

В поединке первого тура чемпионата мира по футболу выступающая в группе С Франция одержала в Казани победу над Австралией — 2:1 (0:0).
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Аргентина сенсационно потеряла очки в матче с Исландией

Messi AP

16 июня в первом матче группы D встречались сборные Аргентины и Исландии. Матч завершился со счетом 1:1.
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ФОТО: 10 причин отправиться к морю в Румынию

Rumeenia Foto: Aleksandra Valner, Delfi

Для многих Румыния — это прежде всего замок Дракулы. Конечно, легендарный Влад Цепеш, которого окрестили самым известным в мире вампиром, принес этой стране много славы. Но все же Румыния настолько богата достопримечательностями и невероятной красоты местами, что стоит хоть раз там побывать и воочию все посмотреть. Тем более, что сегодня авиакомпания Nordica открывает первый прямой рейс из Таллинна в румынскую Констанцу.
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